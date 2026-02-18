Úrsula Corberó y el Chino Darín presentaron a Dante: "Hola papi"
A través de sus historias de Instagram, la actriz española y el actor argentino compartieron la primera foto de su hijo. Los detalles.
El mundo del espectáculo se vio sacudido por una dosis de ternura este miércoles, cuando la reconocida actriz española Úrsula Corberó decidió abrir las puertas de su intimidad para presentar a su primer hijo. A través de sus redes sociales, la protagonista de La Casa de Papel compartió una emotiva imagen que captura el vínculo inicial entre su pareja, el Chino Darín, y el recién nacido, a quien han llamado Dante.
La publicación no solo confirmó el nacimiento del pequeño, sino que también dejó al descubierto la felicidad de la pareja en esta nueva etapa. Con una frase breve pero cargada de significado, Úrsula acompañó la fotografía escribiendo: “Hola, papi”. Este saludo, dedicado directamente al actor argentino, fue la forma elegida para celebrar el encuentro entre Ricardo III —nombre real del Chino— y su primogénito.
La fotografía compartida por la actriz parece haber sido capturada en los momentos inmediatamente posteriores al parto. En la postal, se pueden observar detalles característicos del entorno clínico que refuerzan la calidez del momento: el pequeño Dante aparece protegido por una manta y luciendo el clásico gorrito de algodón que se les coloca a los recién nacidos para mantener su temperatura corporal.
Por su parte, el Chino Darín se muestra en una actitud de entrega absoluta, posando sin ropa en la parte superior del torso, lo que sugiere el contacto piel a piel tan recomendado en las primeras horas de vida. La belleza del bebé y la conexión palpable con su padre se convirtieron rápidamente en el foco de atención de miles de seguidores que celebraron la llegada del nuevo integrante del clan Darín-Corberó.
Tras varios años de relación consolidada entre España y Argentina, la llegada de Dante marca un hito en la vida de los actores. Aunque ambos suelen mantener un perfil reservado sobre su vida privada, la trascendencia de este nacimiento motivó a Úrsula a romper el hermetismo con esta primera imagen oficial.
La postal no solo es el primer registro visual del niño, sino que también simboliza la unión de dos de las figuras más queridas de la escena iberoamericana. La elección del nombre, la delicadeza de la escena y el gesto del Chino Darín ante su hijo han dejado una huella imborrable en la crónica social de esta semana, confirmando que la familia se encuentra atravesando su momento más dulce en la tranquilidad de la clínica.
