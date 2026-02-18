Úrsula Corberó y el Chino Darín presentaron a Dante: "Hola papi"

La postal no solo es el primer registro visual del niño, sino que también simboliza la unión de dos de las figuras más queridas de la escena iberoamericana. La elección del nombre, la delicadeza de la escena y el gesto del Chino Darín ante su hijo han dejado una huella imborrable en la crónica social de esta semana, confirmando que la familia se encuentra atravesando su momento más dulce en la tranquilidad de la clínica.