HBO Max estrenó "Como agua para chocolate": hablamos con Andrés Baida, Francisco Angelini y Louis David Ornelas

roundtable

Durante la charla, los protagonistas analizaron cómo sus personajes afrontan las profundas diferencias respecto a la primera temporada. Mientras que en el inicio todo estaba regido por la sorpresa y el descubrimiento, en esta edición la impronta es la de la toma de decisiones definitivas. Hablaron de un Pedro mucho más impetuoso, de un Dr. Brown que se consolida como ese puerto de ternura que intenta sanar las cicatrices de Tita, y de cómo el contexto de un México en plena transformación social espeja sus propias luchas internas. Esta segunda temporada no busca soluciones fáciles, sino que se sumerge en las contradicciones humanas, recordándonos que el amor, como el buen chocolate, requiere la temperatura exacta para no quemarse, pero también para no enfriar el alma.