Susana Giménez lanzó una picante frase sobre el romance de su nieta y Nicolás Figal: "No soy..."

Sorpresa en Boca: la nieta de Susana Giménez tendría una relación con Nicolás Figal

El periodista Pepe Ochoa ha revelado en el programa LAM la existencia de un nuevo romance que promete acaparar la atención de los medios. Se trata de Lucía Celasco, nieta de la diva Susana Giménez, quien estaría en una relación con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal.

Ochoa dio una serie de pistas en su enigmático de siempre en el que trae nuevas relaciones para revelar a la pareja: "Ella, famosa. Él, famoso", "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo", y "No es mediática, pero no la conocemos por su talento", mientras que a él lo describió como alguien "muy famoso por su talento, él, tope de gama, jugador de fútbol". Finalmente, el periodista confirmó el noviazgo: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.

Según la información de Ochoa, los rumores sobre este romance comenzaron hace varios meses, pero recientemente fueron vistos juntos en un conocido bar de la zona. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, afirmó el panelista.

Aunque la pareja se sigue en redes sociales, han mantenido un bajo perfil, sin dejarse "me gusta" en sus fotos. Esta discreción sugiere que, a pesar de la revelación de su romance, prefieren mantener su vínculo lejos de los focos mediáticos.

De hecho, más allá de que ambos son reconocidos a nivel Nacional, incluso en su plena soltería siempre mantuvieron un bajo perfil siendo muy herméticos en torno a su vida privada.