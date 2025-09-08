Susana Giménez lanzó una picante frase sobre el romance de su nieta y Nicolás Figal: "No soy..."
La conductora no dudó en hablar de la relación que comenzó Lucía Celasco con el actual jugador de Boca.
Hace algunas semanas atrás, Pepe Ochoa reveló en LAM que Lucía Celasco, nieta de Susana Giménez, estaba iniciando una relación con el futbolista de Boca Nicolás Figal. En medio de esta situación, la conductora rompió el silencio y habló de este vínculo.
En una entrevista con DDM, la diva no dudó en opinar del romance que inició su nieta con el deportista y dejó picantes frases. “Estoy llegando una hora tarde a la conferencia de prensa de LOL, el proyecto está bien, pero la primera temporada no la vi nunca”, comenzó diciendo Susana cuando vio que los medios presentes se acercaron para charlar.
Como era de esperarse, la pregunta sobre el noviazgo de su nieta de 31 años no tardó en llegar y, fiel a su estilo, la conductora respondió. “No tengo la menor idea. Yo soy de San Lorenzo, qué lástima, pero no me molesta que mi nieta salga con un futbolista de Boca”, dijo. Y agregó con picardía: “No soy Tinelli, qué me importa”.
Por otro lado, también le consultaron sobre las elecciones legislativas que se llevaron adelante este domingo y que tuvo a Fuerza Patria imponiéndose ante La Libertad Avanza. “Yo de política no hablo”, dijo contundente y añadió: “El pueblo votó, el pueblo sabrá”.
“He hablado en otros momentos, pero, ¿qué he dicho? Que no soy peronista, nada más”, continuó. Y cerró con una reflexión sobre los resultados: “Milei ya había dicho en su discurso que estaban muy parejos. O sea que ellos, más o menos, sabían. El 14 por ciento de diferencia... además, La Matanza siempre fue peronista, a mí no me sorprendió”.
Sorpresa en Boca: la nieta de Susana Giménez tendría una relación con Nicolás Figal
El periodista Pepe Ochoa ha revelado en el programa LAM la existencia de un nuevo romance que promete acaparar la atención de los medios. Se trata de Lucía Celasco, nieta de la diva Susana Giménez, quien estaría en una relación con el futbolista de Boca Juniors, Nicolás Figal.
Ochoa dio una serie de pistas en su enigmático de siempre en el que trae nuevas relaciones para revelar a la pareja: "Ella, famosa. Él, famoso", "Ella, primer hervor. Él, llegando al segundo", y "No es mediática, pero no la conocemos por su talento", mientras que a él lo describió como alguien "muy famoso por su talento, él, tope de gama, jugador de fútbol". Finalmente, el periodista confirmó el noviazgo: “Él, jugador de Boca, es Nicolás Figal. Él está en un vínculo romántico con Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez”.
Según la información de Ochoa, los rumores sobre este romance comenzaron hace varios meses, pero recientemente fueron vistos juntos en un conocido bar de la zona. “Estuvieron juntos, él es muy fachero. Se sientan en una mesa a los besos, los vio todo el mundo y después se retiraron juntos”, afirmó el panelista.
Aunque la pareja se sigue en redes sociales, han mantenido un bajo perfil, sin dejarse "me gusta" en sus fotos. Esta discreción sugiere que, a pesar de la revelación de su romance, prefieren mantener su vínculo lejos de los focos mediáticos.
De hecho, más allá de que ambos son reconocidos a nivel Nacional, incluso en su plena soltería siempre mantuvieron un bajo perfil siendo muy herméticos en torno a su vida privada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario