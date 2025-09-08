La contundente respuesta de Ángela Torres a Rusherking tras su posteos: "Yo no tengo..."

Además, se encargó de aclarar que mantiene respeto por su ex pareja: “Yo no soy la dueña de la verdad de nadie, cada uno vive desde su propia experiencia y bueno, lo que él sienta, lo respeto”. Por otro lado, explicó por qué decidió dejar de seguirlo en redes aclaró: “Lo dejé de seguir cuando nos separamos por una cosa de un bienestar personal de hacer un proceso, de decir bueno, esta relación se terminó. Sigo con mi vida, pero lo respeto".

angela le contestó a rusherking