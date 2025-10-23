"A pesar de ti": la nueva película de Allison Williams y McKenna Grace es un cúmulo de mensajes perfectos

a pesar de ti

Thames, con su ascendente presencia, encarna al compinche que la alienta en su vocación teatral —demostrando sus dotes con un emotivo monólogo de Nuestro pueblo— y la acompaña en el proceso de sanación. A Pesar de Ti tiene actuaciones correctas y oscila entre momentos profundamente conmovedores y la ternura de una comedia romántica bien intencionada. Bajo la dirección de Boone, la propuesta triunfa al destacar que, incluso en las situaciones más oscuras y dolorosas, el amor verdadero y la reconexión familiar esperan su momento para manifestarse, quitando los impedimentos del destino.

a pesar de ti

Es que, en medio de los clichés y en la autoconsciente cursilería de estas apuestas de amor verdadero, es cierto que la historia se mantiene en pie en todo momento. El guion es apto y las actuaciones lo mejoran, incluso cuando el final parece un poco forzado y de golpe. Y, si bien, como toda adaptación esquivó varios momentos icónicos del libro original, el cúmulo de mensajes emocionantes como la búsqueda de la felicidad y el aprender a escuchar en medio del duelo, es lo que hace la diferencia.

En sí, "A pesar de ti" es una gran película, fidedigna y atrapante para los fanáticos de un buen romance. Quizás sobrepasa el género "romcom", pero sí es parte de una gran etapa del cine romántico.