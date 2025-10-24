Ángel de Brito fulminó a la China Suárez tras su ataque contra haters: "Mentirosa serial"
Al conductor le consultaron por la reacción de la actriz ante los “haters” y respondió sin filtro. Enterate lo que dijo.
Eugenia "China" Suárez volvió a responder a las críticas en redes sociales, mostrando mensajes de varias usuarias que la habían cuestionado por su aspecto físico. Tras exponer los comentarios en su contra, la actriz publicó también los rostros de las mujeres que la habían apuntado por diferentes particularidades.
En este contexto, Ángel de Brito opinó sobre el papel de la actriz en el escándalo que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi, calificándolo como "lamentable". Durante LAM, le preguntaron: “¿Qué pensás de que la China se burle de las haters como se burlaba de las que se cag...?”.
El conductor respondió: “Ella me parece lamentable. Pero tiene derecho a contestar”, recordando además la polémica generada cuando Suárez publicó un comunicado contra Benjamín Vicuña por no firmar el permiso que le permitiera viajar con sus hijos. Finalmente, el actor accedió y la actriz pudo trasladarse con los niños a Turquía, país donde trabaja Mauro Icardi.
Sobre la reacción reciente de Suárez en redes, De Brito fue tajante: "Nunca le creería a una mentirosa serial", al referirse al episodio conocido como el "brote de la nipona".
¿Qué pasó entre la China Suárez y sus haters?
El hecho de que los artistas no toleren la crítica de sus seguidores es un fenómeno más común y complejo de lo que se cree. La relación entre los mediáticos y la crítica, especialmente la negativa, a menudo es tensa, y hay muchos ejemplos de personalidades del medio artístico que reaccionan con gran vehemencia o rechazo. Uno de estos casos es el de la China Suárez, que ha demostrado de sobra cuánto le afectan las opiniones contrarias a lo que ella considera agradable.
En este sentido, las redes sociales juegan un papel fundamental, dado que es a través de ellas que los actores o cantantes exponen su trabajo, vida y emociones. La actual pareja de Mauro Icardi no es la excepción, pero reacciona de una forma desmedida cuando las mujeres la apuntan por cuestiones de belleza física.
Tanto es así que la actriz decidió, en las últimas horas, publicar determinados mensajes de seguidoras y, seguidamente, el rostro de cada una de ellas, bajo el lema "no podés ser fea y mala", dejando en claro que -según ella- sus detractoras son exactamente eso: feas y malas.
Como era de esperarse, la actitud de la China fue muy mal vista por el entorno mediático y recibió aún más críticas por esta devolución a quienes la juzgan.
Para cerrar su fastidiosa publicación, la actriz compartió un video donde se la ve quitándose el maquillaje y se puede escuchar una voz en off diciendo: "No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad, entonces la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno...".
"Buenas noches", escribió la novia del futbolista, junto a un emoji de risa. Y agregó: "Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen".
