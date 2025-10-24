Ángel de Brito fulminó a la China Suárez tras su ataque contra haters: "Mentirosa serial"

En este sentido, las redes sociales juegan un papel fundamental, dado que es a través de ellas que los actores o cantantes exponen su trabajo, vida y emociones. La actual pareja de Mauro Icardi no es la excepción, pero reacciona de una forma desmedida cuando las mujeres la apuntan por cuestiones de belleza física.

Tanto es así que la actriz decidió, en las últimas horas, publicar determinados mensajes de seguidoras y, seguidamente, el rostro de cada una de ellas, bajo el lema "no podés ser fea y mala", dejando en claro que -según ella- sus detractoras son exactamente eso: feas y malas.

china suárez enloqueció

Como era de esperarse, la actitud de la China fue muy mal vista por el entorno mediático y recibió aún más críticas por esta devolución a quienes la juzgan.

Para cerrar su fastidiosa publicación, la actriz compartió un video donde se la ve quitándose el maquillaje y se puede escuchar una voz en off diciendo: "No podés ser fea y mala. Podés ser linda y mala, pero no fea y mala. Cuando sos fea, vos no te podés dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea, vos tenés que trabajar tu personalidad, entonces la verdad que la cantidad de envidiosas que tienen cara de burro ahí tirando veneno...".

"Buenas noches", escribió la novia del futbolista, junto a un emoji de risa. Y agregó: "Me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya. Descansen".

historia china