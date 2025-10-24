La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez
Adrián Pallares reveló la suma que recauda el elenco cada semana por las funciones en el teatro Lola Membrives. Enterate acá.
La obra Rocky se convirtió en uno de los mayores fenómenos teatrales de la avenida Corrientes desde su estreno, tras la apuesta de Nico Vázquez por traer al país la versión escénica de la mítica historia creada por Sylvester Stallone. A diferencia de las producciones internacionales, el actor decidió presentarla sin formato musical, lo que aportó un sello distintivo que cautivó al público argentino.
El furor fue tal que, tras el éxito de la primera temporada antes del receso de verano, el equipo debió sumar nuevas funciones en días y horarios no previstos originalmente, para responder a la enorme demanda de entradas.
En diálogo con El Ejército de la Mañana (Bondi Live), Adrián Pallares sorprendió al revelar que “por semana recaudan 360 millones de pesos”, una cifra que se explica por las más de 5 mil personas que asisten a cada tanda de funciones, con entradas que rondan los 60 mil pesos.
A modo de comparación, el periodista agregó con humor: “Cuando en el teatro te va bien, a esos niveles, te va bien”, recordando que su propia obra Socios al desnudo también les deja buenos ingresos, aunque en una escala mucho menor.
Tras blanquear su romance, Nico Vázquez y Dai Fernández harán un viaje juntos
Tal como reveló Gustavo Méndez en el programa Mujeres Argentinas: "En la primera semana de noviembre van a estar en Filadelfia, donde ellos empezaron a compartir más tiempo, teniendo en cuenta que viajaron durante un mes para tomar imágenes de lo que se ve en Rocky, no solamente en la obra sino también en las redes sociales para promocionarla".
Además de continuar con la promoción del espectáculo, el viaje tiene otros fines importantes: "Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregó Méndez.
Aunque el motivo central del viaje es profesional, hay un componente especial detrás de esta visita: "Nico quiere invitarlo (a Stallone) porque quedó maravillado cuando Lionel Messi fue a ver la obra y porque es la primera obra de texto y no musical. Sylvester no lo puede creer y por eso lo van a invitar en persona para que venga a Argentina".
Así, mientras el espectáculo se consolida en la cartelera porteña y proyecta su continuidad en 2026, los protagonistas de Rocky aprovechan este viaje no solo para trabajar, sino también para seguir compartiendo momentos mientras su relación sentimental sigue creciendo.
