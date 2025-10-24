La millonaria suma que recauda por semana "Rocky", la obra de Nico Vázquez

nico vazquez

Además de continuar con la promoción del espectáculo, el viaje tiene otros fines importantes: "Vuelven juntos en dos semanas, van a estar varios días tomando nuevas imágenes y van a firmar el contrato con Sylvester Stallone y su productora para renovar la obra el año que viene, que vuelve el 15 de enero al Lola Membrives. También viaja parte del equipo", agregó Méndez.

Aunque el motivo central del viaje es profesional, hay un componente especial detrás de esta visita: "Nico quiere invitarlo (a Stallone) porque quedó maravillado cuando Lionel Messi fue a ver la obra y porque es la primera obra de texto y no musical. Sylvester no lo puede creer y por eso lo van a invitar en persona para que venga a Argentina".

Así, mientras el espectáculo se consolida en la cartelera porteña y proyecta su continuidad en 2026, los protagonistas de Rocky aprovechan este viaje no solo para trabajar, sino también para seguir compartiendo momentos mientras su relación sentimental sigue creciendo.

dai fernandez nico vazquez