Así es la promo de "Camino a casa", el programa que hizo Cristina Pérez en Telefe antes de desvincularse

El ciclo propone acompañar a los invitados de regreso a su ciudad natal y recorrerla con ellos, permitiendo que los espectadores conecten con sus historias y recuerdos. En la promo, se escucha: "Vamos a revivir el camino de su casa a la escuela de grandes invitados". Luego, Pérez agrega: "Nunca es tarde para volver al camino de nuestra niñez. Invitados muy queridos y un viaje lleno de recuerdos y emoción".