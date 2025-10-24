Así es la promo de "Camino a casa", el programa que hizo Cristina Pérez en Telefe antes de desvincularse
La conductora llevó adelante este ciclo antes de su salida del canal, acompañada de reconocidas celebridades. Hoy, ya decidió continuar su ruta en La Nación+.
Cristina Pérez tendrá su último programa en Telefe, grabado antes de desvincularse definitivamente del canal para renovar su contrato con La Nación+. A diferencia de lo que tiene acostumbrados a sus televidentes y a lo que fue su habitual rol al frente al noticiero junto a Rodolfo Barili, la periodista recorrió el país junto a varias celebridades para registrar los episodios de "Camino a casa".
El ciclo propone acompañar a los invitados de regreso a su ciudad natal y recorrerla con ellos, permitiendo que los espectadores conecten con sus historias y recuerdos. En la promo, se escucha: "Vamos a revivir el camino de su casa a la escuela de grandes invitados". Luego, Pérez agrega: "Nunca es tarde para volver al camino de nuestra niñez. Invitados muy queridos y un viaje lleno de recuerdos y emoción".
Entre los protagonistas que aparecen en el adelanto se encuentran Lizy Tagliani, Georgina Barbarossa, Soledad Pastorutti, Marley y Cris Morena.
Sobre su salida de Telefe, Cristina explicó en diálogo con José del Río en Mesa chica que decidió renovar su vínculo con LN+: “Estamos trabajando en mejorar nuestra propuesta informativa para el año que viene y en tratar de renovar la pantalla. Un trabajo en equipo pensando en ustedes y en una realidad dinámica, que nos exige estar muy atentos".
"Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’. Este fue un año de muchos desafíos y creo que estamos orgullosos de haberlo transitado con el espíritu del guerrero", agregó.
Respecto a Camino a casa, señaló: “Cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero, pero este tiempo me hizo descubrir que quería hacer periodismo de autor, y eso me lo permite esta casa. Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”.
