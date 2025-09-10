En el programa de Eduardo Feinmann, indignados por la foto fake de Cristina Kirchner y Katy Perry: "Una joda"

No conforme, el compañero del conductor le metió fichas y expresó: "En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas".

Sin que nadie de la producción advirtiera que la imagen es falsa y que el encuentro nunca ocurrió, e incluso con el comentario de otra periodistas firmando que la artista "se expresó contra la proscripción", Feinmann se mostró más que molesto. "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo 'venite'", apuntó.

La imagen no fue otra cosa que un meme que armó la cuenta @capitana_CFK. "Katy Perry visitó a CFK en San José 1111 y se pronunció contra la proscripción", publicó. Y lo tomaron como real en A24.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/capitana_cfk/status/1965798012988604625&partner=&hide_thread=false Katy Perry visitó a CFK en San José 1111 y se pronunció contra la proscripción pic.twitter.com/kMB1WcOFTq — Cristina Capitana (@capitana_cfk) September 10, 2025