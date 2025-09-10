En el programa de Eduardo Feinmann, indignados por la foto fake de Cristina Kirchner y Katy Perry: "Una joda"
Parece que la producción de A24 no chequearon lo que en redes sociales se difundió como un simple meme, y lo difundieron como noticia, no sin expresar un repudio total.
La visita de Katy Perry a la Argentina, con sus guiños a los fans, viene generando muchas repercusiones, por lo que en las redes sociales difundieron una foto fake de una supuesta reunión de la cantante con Cristina Kirchner, que difundieron como cierta en el programa de Eduardo Feinmann.
Resulta que la artista no tuvo mejor idea que, justo tras la paliza electoral que sufrió Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, sorprender a sus fans con un cuadro de Evita. Encima, en uno de sus shows, cantó "Don't cry for me Argentina".
Con estos antecedentes, algún usuario decidió bromear y armó una foto, simulando un encuentro entre Katy y Cristina, quien se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria en su vivienda de Constitución. Una imagen que a simple vista se percibía como falsa, pero que al parecer no fue chequeada por la producción de A24.
"Katy Perry visitó a Cristina en su domiciliaria", decía el videograph del canal. "¿Esa cárcel es una joda?", lamentó el conductor cuando le mostraron la supuesta noticia.
No conforme, el compañero del conductor le metió fichas y expresó: "En una unidad penitenciaria esto no pasa. Pero una domiciliaria no regulada desde el punto de vista no penitenciario, pasan estas cosas".
Sin que nadie de la producción advirtiera que la imagen es falsa y que el encuentro nunca ocurrió, e incluso con el comentario de otra periodistas firmando que la artista "se expresó contra la proscripción", Feinmann se mostró más que molesto. "Todo porque levantó un cuadro de Evita Perón, y Cristina llamó y le dijo 'venite'", apuntó.
La imagen no fue otra cosa que un meme que armó la cuenta @capitana_CFK. "Katy Perry visitó a CFK en San José 1111 y se pronunció contra la proscripción", publicó. Y lo tomaron como real en A24.
