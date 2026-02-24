A qué hora dan este martes Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del país sigue con los ingresos a la casa, luego de lo que fue un lunes de presentaciones.
Tras el mediático debut de este lunes, Telefe redobla la apuesta con una segunda gala de Gran Hermano Generación Dorada, ya que este martes 24 de febrero, la casa más famosa del país volverá a abrir sus puertas para recibir a nuevos participantes que se sumarán a los 18 que ya ingresaron, completando así el staff definitivo de esta ambiciosa edición que busca consolidarse como el gran éxito del 2026.
El estreno del lunes dejó un sabor agridulce en términos de audiencia. Si bien el reality conducido por Santiago del Moro logró picos de 16 puntos de rating, la cifra quedó por debajo de las expectativas iniciales de la señal.
El dato más llamativo fue que el programa no pudo retener la totalidad del público de su predecesor, MasterChef, que le entregó la pantalla con una marca superior de 19 puntos.
Ante este escenario, la producción apuesta a que el ingreso de nuevos perfiles este martes logre traccionar el encendido y capturar la atención que el debut no terminó de fidelizar.
Pese a los números iniciales, la apuesta técnica sigue siendo la más imponente de la historia del formato en Argentina. Los nuevos ingresantes se encontrarán con una casa íntegramente reformada que incluye desde una "puerta misteriosa" hasta un sistema de piletas doble (climatizada y estilo playa).
Con el estudio de 500 m² de pantallas a pleno y la conducción de Del Moro, Telefe busca esta noche recuperar el terreno perdido y confirmar que el fenómeno de Gran Hermano sigue más vigente que nunca.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
