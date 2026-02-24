Cómo ver la casa de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO las 24 horas

Cómo ver la casa de Gran Hermano en vivo las 24 horas

Se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los "hermanitos" durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.

Cómo bajar gratis la aplicación para ver Gran Hermano

Se puede registrar sin costo en directvla.com (es fácil como crear un mail, no te piden tarjeta de crédito, ni nada).

Bajar la aplicación DGO de Play Store, Apple Store o Smart TV.

o Ingresar con el usuario y contraseña que creaste a la aplicación DGO.

Gran Hermano' las 24 horas.

A qué hora dan Gran Hermano y cómo ver en vivo

Gran Hermano se podrá ver desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.