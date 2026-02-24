Cómo ver la casa de Gran Hermano Generación Dorada EN VIVO las 24 horas
Comenzó la nueva edición del reality y como siempre se puede seguir las 24 horas a través de una app, que se puede descargar de forma gratuita.
Una de las grandes apuestas de esta temporada de Gran Hermano Generación Dorada, que inició este lunes con la gala de presentación, es su expansión digital y global, ya que mientras que la pantalla de Telefe lidera la emisión tradicional, los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO (DIRECTV).
Además, la plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las galas y debates de manera exclusiva tras su salida al aire, mientras que en Uruguay el programa llegará a través de Canal 10.
Como siempre, el reality más famoso del país tendrá diferentes programa satélites, como es el caso de La Noche de los Ex, pero también diferentes opciones en streaming, con reacciones y debates.
La grilla de los streams de Telefe:
- La Cumbre: El mano a mano de Santiago del Moro con el expulsado.
- Todo lo Contrario: Actualidad y seguimiento en vivo con Boffe, Caro Trippar y Lean Saifir.
- La Jugada: Análisis táctico con Fede Popgold, Daniela Celis y Mica Viciconte.
- Reacciones en vivo: A cargo de figuras como La Tora, Fefe Bongiorno y Coty Romero.
Cómo ver la casa de Gran Hermano en vivo las 24 horas
Se podrá ver la transmisión por 24 horas de forma gratuita a través de DirecTV o DGO, su app de streaming. De esa forma, es posible ver lo que hacen los "hermanitos" durante todo el día, además de lo que se muestra en las galas.
Cómo bajar gratis la aplicación para ver Gran Hermano
- Se puede registrar sin costo en directvla.com (es fácil como crear un mail, no te piden tarjeta de crédito, ni nada).
- Bajar la aplicación DGO de Play Store, Apple Store o Smart TV.
- Ingresar con el usuario y contraseña que creaste a la aplicación DGO.
- Gran Hermano' las 24 horas.
A qué hora dan Gran Hermano y cómo ver en vivo
Gran Hermano se podrá ver desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
