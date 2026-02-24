Qué fue de la vida de Romina, la ex de Eduardo Carrera en Gran Hermano que fue víctima de su violencia
Tras ser víctima de violencia en el reality, forjó una sólida carrera. Conocé el presente gerencial de la ex del polémico Eduardo Carrera de Gran Hermano.
La reaparición de Eduardo Carrera en la nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada en Telefe revivió los oscuros episodios de violencia de género que protagonizó en 2003 contra su entonces pareja, Romina Orthusteguy. Los dos habían salido de la escena tras su participación en el programa.
A más de dos décadas de aquel escándalo televisivo, la vida de Romina dio un giro de 180 grados, alejándose por completo de los focos de las cámaras para construir una exitosa trayectoria en el ámbito corporativo.
El consolidado presente empresarial de la ex Gran Hermano
Actualmente, Romina se desempeña como Gerente Comercial y Responsable de Grandes Cuentas en la firma MACSI S.A.C.I.F.I., un importante cargo que ocupa de forma ininterrumpida desde enero de 2014. En este rol de modalidad híbrida, se especializa en ventas corporativas, negociación, fidelización de clientes y el liderazgo de equipos de trabajo.
Su extenso currículum detalla una fuerte experiencia previa en diversas áreas, destacándose en los siguientes rubros:
Industria automotriz: Ocupó altos puestos como Supervisora y Jefa de Ventas Corporativas y Especiales en concesionarias oficiales de Renault (Clama S.A., Galante D'Antonio, Ruta 3 Automotores) y Volkswagen (Car One) a lo largo de siete años.
Vocación social: Un dato muy llamativo de su perfil es que, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, se alejó del mundo empresarial para trabajar como intérprete en lengua de señas y en asistencia social para la Municipalidad de Lanús.
La época del reality: Durante los años en los que su rostro se hizo involuntariamente conocido por los exabruptos en Gran Hermano, ella trabajaba como Secretaria de Directorio en la Fundación Argentina de Agentes de Salud, abocada a tareas administrativas y coordinación de eventos.
Totalmente alejada del perfil mediático, Orthusteguy logró reinventarse y afianzarse como una ejecutiva con fuertes habilidades en el marketing digital, las relaciones públicas y la resolución de conflictos.
