Qué fue de la vida de Romina, la ex de Eduardo Carrera en Gran Hermano que fue víctima de su violencia

Industria automotriz: Ocupó altos puestos como Supervisora y Jefa de Ventas Corporativas y Especiales en concesionarias oficiales de Renault (Clama S.A., Galante D'Antonio, Ruta 3 Automotores) y Volkswagen (Car One) a lo largo de siete años.

Vocación social: Un dato muy llamativo de su perfil es que, entre noviembre de 2004 y diciembre de 2006, se alejó del mundo empresarial para trabajar como intérprete en lengua de señas y en asistencia social para la Municipalidad de Lanús.