A qué hora dan este martes MasterChef Celebrity: quién se incorpora hoy al programa
El certamen culinario avanza cada vez más, dejando a grandes figuras en el camino. Enterate qué sucederá hoy en la pantalla de Telefe.
La competencia de MasterChef Celebrity Argentina está marcada por un andar extremadamente exigente, con un jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, que ya no perdona errores técnicos.
Bajo la conducción de Wanda Nara, el programa acaba de vivir un momento clave con la primera gala de eliminación del año, celebrada este lunes 5 de enero: quedó afuera de juego Sofi Martínez, la periodista deportiva que se había vuelto una de las más queridas por el público.
Ahora, el juego sigue en una fase de alta tensión donde habrá una nueva incorporación que sacudirá a todos: Yanina Latorre llega esta noche para reemplazar a Maxi López.
Por otro lado, tras la salida de Sofi Martínez, se ha empezado a mencionar la inminente etapa de repechaje, donde los eliminados anteriores buscarán una segunda oportunidad para volver a las hornallas.
Quiénes fueron eliminados hasta ahora
Hasta el momento, la lista de famosos que quedaron fuera de la competencia incluye tanto a eliminados por el jurado como a aquellos que debieron abandonar por motivos personales:
-
Sofi Martínez (La eliminación más reciente y sorpresiva).
Momi Giardina
-
Julia Calvo
-
Eugenia Tobal
-
Alex Pelao
-
Walas (Líder de Massacre).
Luis Ventura
-
Diego "Peque" Schwartzman
-
Esteban Mirol
-
Jorge "La Roña" Castro
-
Pablo Lescano (Abandono por motivos personales/agenda).
Valentina Cervantes (Abandono).
Qué famosos siguen en carrera
Estos son los famosos que continúan compitiendo y que ya sueñan con la gran final:
-
Ian Lucas: Uno de los favoritos del público joven.
Evangelina Anderson: Muy destacada por su prolijidad.
"El Chino" Leunis: Viene de ganar beneficios importantes.
"Cachete" Sierra: Un veterano de los realities que pisa fuerte.
La Joaqui: Sorprendió con su evolución en la cocina.
Marixa Balli: Se convirtió en el alma del programa por su carisma.
Emilia Attias: Una de las más técnicas de esta edición.
Miguel Ángel Rodríguez: Logró sobrevivir a la última gala tras un difícil mano a mano.
Andy Chango: Aporta la cuota de irreverencia y creatividad.
Susana Roccasalvo: Mantiene un perfil clásico y disciplinado.
"El Turco" Husaín: Exfutbolista que demuestra gran competitividad.
La Reini (Sofía Gonet): La influencer que se ganó su lugar plato a plato.
Maxi López: Actualmente reemplazado por Yanina Latorre (con la participación especial de Claudia Villafañe como refuerzo).
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario