Adiós a la guerra: el gesto de Wanda Nara con Yanina Latorre tras su incorporación a MasterChef
La mediática conductora puso fin a un conflicto de varios meses, que involucraba a sus redes sociales. Mirá su tajante decisión.
El conflicto entre Wanda Nara y Yanina Latorre es uno de los más largos y cambiantes de la farándula argentina, pasando de una alianza estratégica a una guerra judicial y, recientemente, a una tregua mediática.
Hay que destacar que, orifinalmente, no eran enemigas. Durante el escándalo del WandaGate -la infidelidad de Mauro Icardi con la China Suárez-, Yanina se convirtió en la "vocera oficial" de Wanda en el programa LAM. La conductora le filtraba audios y chats exclusivos para que la por entonces panelista los contara al aire.
De este modo, en ese momento, eran socias mediáticas. Pero la relación se rompió cuando Yanina empezó a ser muy crítica con las decisiones personales de Wanda, especialmente tras su separación definitiva de Icardi y su romance con L-Gante.
Wanda, enfurecida, decidió bloquear a Yanina y a toda su familia (incluyendo a su hija Lola y a Diego Latorre) en redes sociales. Además, la empresaria le envió a Ángel de Brito los chats privados que había tenido con la ahora también conductora para dejarla mal parada. Latorre respondió tratándola de "traidora" y "operadora".
Finalmente, en noviembre de 2024, Wanda amenazó públicamente con llevar a Yanina a la justicia, afirmando que no permitiría que "diera cátedra de vida" a costa de su familia.
La tregua mediática: ¿socias de nuevo?
Este martes 6 de enero, Yanina Latorre ingresó a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López, quien se ausentó por el nacimiento de su hijo Lando.
Lejos de pelearse a los gritos, Wanda y Yanina se saludaron con un abrazo, seguido de un "mini-interrogatorio" de la nueva participante a la conductora, preguntando si odiaba a Icardi y si tenía tensión sexual con Maxi López. Wanda respondió con ironía y altura, diciendo que no odia a su ex, sino que le da "lástima la gente poco inteligente".
Ambas reconocieron tener una relación de "amor-odio". Yanina admitió que Wanda fue clave para su carrera por la información que le dio en el pasado, y Wanda aceptó el "juego mediático" de la panelista, aunque el bloqueo en redes sociales y la distancia personal se mantienen como parte de su dinámica de idas y vueltas.
En resumen, el conflicto no terminó con una amistad, sino con una tregua profesional donde ambas entienden que su enfrentamiento genera rating y les sirve para seguir en el centro de la escena. Por ello, la mayor de las Nara decidió desbloquear de sus redes sociales a Latorre y poner fin al conflicto, al menos, por ahora.
