Adiós a la guerra: el gesto de Wanda Nara con Yanina Latorre tras su incorporación a MasterChef

yanina latorre wanda

La tregua mediática: ¿socias de nuevo?

Este martes 6 de enero, Yanina Latorre ingresó a MasterChef Celebrity como reemplazo de Maxi López, quien se ausentó por el nacimiento de su hijo Lando.

Lejos de pelearse a los gritos, Wanda y Yanina se saludaron con un abrazo, seguido de un "mini-interrogatorio" de la nueva participante a la conductora, preguntando si odiaba a Icardi y si tenía tensión sexual con Maxi López. Wanda respondió con ironía y altura, diciendo que no odia a su ex, sino que le da "lástima la gente poco inteligente".

Ambas reconocieron tener una relación de "amor-odio". Yanina admitió que Wanda fue clave para su carrera por la información que le dio en el pasado, y Wanda aceptó el "juego mediático" de la panelista, aunque el bloqueo en redes sociales y la distancia personal se mantienen como parte de su dinámica de idas y vueltas.

En resumen, el conflicto no terminó con una amistad, sino con una tregua profesional donde ambas entienden que su enfrentamiento genera rating y les sirve para seguir en el centro de la escena. Por ello, la mayor de las Nara decidió desbloquear de sus redes sociales a Latorre y poner fin al conflicto, al menos, por ahora.

gesto wanda yanina