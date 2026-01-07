Impacto inmediato: el rating que dejó el debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity

wanda yanina

El debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity en reemplazo de Maxi López

En lo estrictamente culinario, Yanina también tuvo una buena performance. Llegó con la ventaja de una medalla dorada obtenida previamente y debió enfrentar el desafío de cocinar un pechito de cerdo con pocos utensilios. Aprovechó su beneficio para sumar herramientas clave y, entre comentarios de Wanda, aportes del jurado y gritos desde el estudio, logró un plato que la llevó directamente al balcón.

Las devoluciones fueron positivas y completas, algo que no siempre ocurre con todos los participantes. El debut, tanto en rating como en cocina, dejó una conclusión clara: Yanina Latorre superó las expectativas iniciales. Los cruces verbales también jugaron su papel.

El comentario de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, al que definió como alguien que le genera “lástima”, sumó repercusión y alimentó el interés del público. Estos momentos de alto voltaje mediático reforzaron la idea de que la llegada de Yanina Latorre aportó una dosis extra de tensión y entretenimiento al formato.