Impacto inmediato: el rating que dejó el debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity
La llegada de la conductora en reemplazo de Maxi López generó expectativa, polémica y cruces en pantalla, y se reflejó de inmediato en los números del reality de Telefe.
El debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity no pasó desapercibido y confirmó que su presencia es sinónimo de repercusión. Desde antes de salir al aire, la expectativa era alta: la conductora había anticipado cruces picantes, momentos tensos y una experiencia personal positiva dentro del certamen. Cuando finalmente llegó el día de su presentación oficial en reemplazo de Maxi López, el impacto se tradujo rápidamente en el rating.
El reality culinario comenzó la emisión con un piso sólido de 13 puntos, una cifra que superó con claridad los registros de los programas anteriores. En las últimas emisiones, MasterChef Celebrity venía promediando alrededor de 11 puntos, por lo que el salto inicial fue leído como una señal contundente de interés por parte del público. El ingreso de Yanina, con su estilo frontal y provocador, funcionó como un atractivo inmediato para la audiencia.
Desde el comienzo, Latorre marcó presencia. Su intercambio con La Joaqui y, sobre todo, su ida y vuelta con Wanda Nara aportaron el condimento que muchos esperaban. Fiel a su perfil mediático, no esquivó la polémica y logró instalar momentos de conversación que rápidamente se trasladaron a las redes sociales, amplificando el efecto del programa más allá de la pantalla.
Con el correr de los minutos, el rating tuvo una leve baja y se estabilizó en torno a los 11,8 puntos. Aun así, el promedio final fue considerado muy positivo, especialmente si se lo compara con la gala de eliminación del día anterior, que había alcanzado 10,5 puntos. En ese contexto, el balance general fue favorable: el debut no solo sostuvo la audiencia habitual, sino que la potenció en su arranque.
En cuanto a la competencia directa, el dominio fue absoluto. En El Trece, la emisión de la película “007: Sin tiempo para morir” apenas alcanzó los 2,9 puntos. El Nueve, con Bienvenidos a ganar, marcó 1,3, mientras que Polémica en el Bar, con su cobertura de temas del día, llegó a 1 punto. La diferencia dejó en claro que MasterChef Celebrity fue, una vez más, lo más visto de la franja.
En lo estrictamente culinario, Yanina también tuvo una buena performance. Llegó con la ventaja de una medalla dorada obtenida previamente y debió enfrentar el desafío de cocinar un pechito de cerdo con pocos utensilios. Aprovechó su beneficio para sumar herramientas clave y, entre comentarios de Wanda, aportes del jurado y gritos desde el estudio, logró un plato que la llevó directamente al balcón.
Las devoluciones fueron positivas y completas, algo que no siempre ocurre con todos los participantes. El debut, tanto en rating como en cocina, dejó una conclusión clara: Yanina Latorre superó las expectativas iniciales. Los cruces verbales también jugaron su papel.
El comentario de Wanda Nara sobre Mauro Icardi, al que definió como alguien que le genera “lástima”, sumó repercusión y alimentó el interés del público. Estos momentos de alto voltaje mediático reforzaron la idea de que la llegada de Yanina Latorre aportó una dosis extra de tensión y entretenimiento al formato.
