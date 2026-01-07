A qué hora de hoy miércoles sale al aire MasterChef Celebrity: qué pasa esta noche en la gala
El certamen culinario de Telefe continúa avanzando y ahora cuenta con la participación de la siempre picante Yanina Latorre. ¿Qué esperar para hoy?
En lo que será una nueva "noche de beneficios", MasterChef Celebrity seguirá sorprendiendo a los televidentes por la pantalla de Telefe. Tras la incorporación de Yanina Latorre como reemplazo de Maxi López, la competencia está más picante que nunca y se espera que el desafío de este miércoles sea sumamente exigente.
De acuerdo a los adelantos brindados por el canal, la jornada de hoy le hará honor a los llamados "pecados capitales".
Quiénes fueron eliminados hasta ahora
Hasta el momento, la lista de famosos que quedaron fuera de la competencia incluye tanto a eliminados por el jurado como a aquellos que debieron abandonar por motivos personales:
-
Sofi Martínez (La eliminación más reciente y sorpresiva).
Momi Giardina
-
Julia Calvo
-
Eugenia Tobal
-
Alex Pelao
-
Walas (Líder de Massacre).
Luis Ventura
-
Diego "Peque" Schwartzman
-
Esteban Mirol
-
Jorge "La Roña" Castro
-
Pablo Lescano (Abandono por motivos personales/agenda).
Valentina Cervantes (Abandono).
Qué famosos siguen en carrera
Estos son los famosos que continúan compitiendo y que ya sueñan con la gran final:
-
Ian Lucas: Uno de los favoritos del público joven.
Evangelina Anderson: Muy destacada por su prolijidad.
"El Chino" Leunis: Viene de ganar beneficios importantes.
"Cachete" Sierra: Un veterano de los realities que pisa fuerte.
La Joaqui: Sorprendió con su evolución en la cocina.
Marixa Balli: Se convirtió en el alma del programa por su carisma.
Emilia Attias: Una de las más técnicas de esta edición.
Miguel Ángel Rodríguez: Logró sobrevivir a la última gala tras un difícil mano a mano.
Andy Chango: Aporta la cuota de irreverencia y creatividad.
Susana Roccasalvo: Mantiene un perfil clásico y disciplinado.
"El Turco" Husaín: Exfutbolista que demuestra gran competitividad.
La Reini (Sofía Gonet): La influencer que se ganó su lugar plato a plato.
Maxi López: Actualmente reemplazado por Yanina Latorre (con la participación especial de Claudia Villafañe como refuerzo).
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este miércoles, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
