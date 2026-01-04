A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity: el cambio de Telefe
El reality culinario que conduce Wanda Nara tiene una nueva modificación horaria para la gala de este domingo. ¿Qué pasa en el programa?
MasterChef Celebrity es sin dudas el gran éxito de Telefe, pero pese a las buenas cifras de audiencia, el canal continúa introduciendo cambios en su programación, modificando días de las galas y horarios, lo que por momentos desorienta a los fans.
El programa culinario conducido por Wanda Nara viene de dos semanas particulares, debido a las fiestas, con muchos cambios. Incluso los pasados dos miércoles no hubo gala debido a que coincidió con Nochebuena y fin de año.
Fue de esta manera que la gala de eliminación, por caso, fue trasladada al pasado lunes, cuando Momi Giardina, una de las favoritas del público, tuvo que abandonar el reality.
De esta manera, este domingo vuelven a encenderse las hornallas para una nueva gala que se espera cargada de tensiones, con los participantes dejando todo para evitar recibir el tan doloroso delantal negro y ganarse la continuidad.
Sin embargo, Telefe sorprende con un cambio, aunque pequeño, en su programación: este domingo MasterChef retrasa su horario y sale a las 22.15 horas, es decir, 15 minutos más tarde que su horario habitual.
La de este domingo, además, será otra noche de última chance, por lo que uno de los "cocineros" se subirá al balcón para esquivar la próxima gala de eliminación. La novedad será la presencia, como invitada, de Maru Botana.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
