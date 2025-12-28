A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
El reality de cocina continúa y los famosos deberán enfrentarse al nuevo desafío que les proponga el jurado.
Luego de una breve pausa en la programación por los festejos de fin de año, MasterChef Celebrity regresa este domingo a la pantalla de Telefe con un episodio clave que promete tensión, emoción y definiciones importantes dentro de la competencia.
El reality culinario volverá a emitirse y tendrá como protagonistas a los participantes que quedaron con el delantal gris. Ellos deberán enfrentarse a la temida instancia de la “última chance”, un desafío decisivo en el que solo uno logrará salvarse y evitar la gala de eliminación. El resto quedará directamente en riesgo de abandonar el certamen, en una noche que suele dejar momentos de alto impacto emocional.
De acuerdo al adelanto difundido por el canal, el reto estará inspirado en la cocina de Nepal, una propuesta exótica y poco frecuente en el certamen. Sabores intensos, uso de especias poco habituales y técnicas desconocidas pondrán a prueba tanto la creatividad como la precisión de los famosos.
Los participantes deberán dar lo mejor de sí para poder conquistar al jurado y que elijan sus platos con el objetivo de avanzar a la próxima etapa y evitar llegar a la gala de eliminación.
La consigna promete descolocar a los participantes y exigirles al máximo, en una instancia donde cada detalle puede marcar la diferencia entre continuar en competencia o despedirse del programa. Con el regreso de MasterChef Celebrity, Telefe apuesta nuevamente a uno de sus formatos más exitosos para cerrar el año con una noche cargada de expectativa.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
