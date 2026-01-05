Roly Serrano confirmó su relación con una joven 44 años menor que él: quién es
Candelaria Saldaño Vicente es el nombre de la joven que conquistó al actor a casi dos años del accidente que estuvo por costarle la vida.
La vida de Roly Serrano ha dado un giro tan inesperado como esperanzador. A casi dos años de aquel dramático accidente de tránsito que lo tuvo luchando por su vida en terapia intensiva, el querido actor de El Marginal no solo ha logrado una recuperación que muchos consideran milagrosa, sino que también ha vuelto a abrirle la puerta al amor. A sus 70 años, el artista atraviesa un presente luminoso junto a una joven colega, confirmando que la felicidad no entiende de almanaques.
La mujer que conquistó su corazón es Candelaria Saldaño Vicente, una licenciada en teatro de 26 años. A pesar de los 44 años de diferencia, la pareja ha consolidado su vínculo con una rapidez asombrosa y ya se encuentran conviviendo. La historia de amor se gestó en la provincia de Córdoba, donde Serrano se encontraba radicado por motivos profesionales para protagonizar la obra Suspendan la boda.
Fue en ese contexto artístico donde se produjo el flechazo con Candelaria, quien además de su carrera académica, trabaja activamente en la producción teatral junto a Nazarena Vélez en la temporada de Villa Carlos Paz.
Aunque la noticia trascendió con fuerza en las últimas horas, los allegados al actor aseguran que la relación viene de hace tiempo. De hecho, ambos asistieron juntos al casamiento de su amigo Coco Sily, aunque en aquel momento lograron pasar desapercibidos ante la mirada de la prensa. Hoy, el entorno de Roly coincide en que se lo ve con una energía renovada y profundamente comprometido con este nuevo capítulo de su historia personal.
En una charla íntima con Infobae, el actor no escatimó en elogios para su compañera y reflexionó sobre lo que significa este vínculo después de tanto dolor: “Es una historia hermosa. Siento que Dios me premió con la vida y con el amor después del accidente. Puso a este ser maravilloso, mágico, en mi camino. Candelaria me acompaña, me ayuda en todo y se encarga de muchas cosas, lo que me emociona”.
El apoyo de Candelaria no se limita únicamente al ámbito doméstico. Como profesional del teatro, la joven también comparte el espacio laboral con Serrano, formando parte del equipo de la obra Yepeto. Esta sinergia les permite estar juntos en el día a día de la temporada, donde ella se ha convertido en un pilar fundamental para su bienestar cotidiano.
Para Roly, este presente es la coronación de meses de esfuerzo, internaciones y una rehabilitación constante. Lejos de las sombras que rodearon su salud hace dos años, el actor hoy celebra su regreso a las tablas y la fortuna de haber encontrado a alguien que lo impulsa a seguir adelante con una sonrisa.
