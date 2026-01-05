Roly Serrano confirmó su relación con una joven 44 años menor que él: quién es

ROLY SERRANO

El apoyo de Candelaria no se limita únicamente al ámbito doméstico. Como profesional del teatro, la joven también comparte el espacio laboral con Serrano, formando parte del equipo de la obra Yepeto. Esta sinergia les permite estar juntos en el día a día de la temporada, donde ella se ha convertido en un pilar fundamental para su bienestar cotidiano.

Para Roly, este presente es la coronación de meses de esfuerzo, internaciones y una rehabilitación constante. Lejos de las sombras que rodearon su salud hace dos años, el actor hoy celebra su regreso a las tablas y la fortuna de haber encontrado a alguien que lo impulsa a seguir adelante con una sonrisa.