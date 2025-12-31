Cambios en Telefe: por qué hoy miércoles no dan MasterChef Celebrity
El reality conducido por Wanda Nara vuelve a transitar un sorpresivo parate en su programación. ¿Cómo sigue la grilla?
En una nueva serie de cambios que no deja de molestar a los files seguidores, Telefe nuevamente deja sin aire a MasterChef Celebrity, el reality culinario que sigue siendo furor en audiencia, y este miércoles no habrá gala.
No es la primera vez que el canal de las pelotas introduce modificaciones en su programación. De hecho, durante la presente edición, hasta llegó a levantar una entrega del programa el mismo día, debido que se extendió la cobertura de las pasadas elecciones.
Tras una semana que tuvo la dolorosa salida de Momi Giardina, ahora la señal de Martínez decidió resguardar su gala para evitar el histórico bajón de encendido que se produce cada 31 de diciembre. De esta manera, el reality de cocina cederá su lugar a contenidos especiales durante las Fiestas.
Por qué MasterChef Celebrity no sale en vivo este miércoles
Tal cual pasó la semana pasada para Nochebuena, el reality que conduce Wanda Nara no tendrá aire este miércoles 31 de diciembre, y posiblemente sí lo haga el jueves 1 de enero pero con una repetición.
Con estos cambios la gala de eliminación que suele caer en los días miércoles, tuvo lugar el pasado lunes. La medida responde a una lógica de mercado: los miércoles son los días de mayor tensión en el certamen, ya que se define quién abandona la competencia.
Con promedios de rating que superan los dos dígitos, el canal considera que emitir un contenido de tanta relevancia durante la cena de Fin de Año sería un "desperdicio" de potencial publicitario y métricas.
Grilla especial para el 31 de diciembre y 1 de enero:
Para cubrir el bache de su programa estrella, Telefe diseñó un esquema alternativo que acompañe los festejos familiares sin exigir la atención continua que requiere una eliminación:
- Miércoles 31 (Fin de Año): En lugar de las hornallas, el "canal de las pelotas" emitirá un especial musical, ideal para musicalizar el brindis y las reuniones en los hogares.
- Jueves 1 (Año Nuevo): El programa de cocina regresaría a la pantalla, pero no con contenido original. Se emitiría una repetición de los mejores momentos, permitiendo que la competencia oficial se retome recién la semana próxima.
En fechas festivas, el consumo de televisión abierta en Argentina registra sus números más bajos del año debido a las celebraciones presenciales. Emitir un capítulo clave en esta fecha afectaría el promedio semanal del reality, algo que Telefe busca evitar para mantener su liderazgo frente a la competencia.
