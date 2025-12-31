Cambios en Telefe: por qué hoy miércoles no dan MasterChef Celebrity

Con estos cambios la gala de eliminación que suele caer en los días miércoles, tuvo lugar el pasado lunes. La medida responde a una lógica de mercado: los miércoles son los días de mayor tensión en el certamen, ya que se define quién abandona la competencia.

Con promedios de rating que superan los dos dígitos, el canal considera que emitir un contenido de tanta relevancia durante la cena de Fin de Año sería un "desperdicio" de potencial publicitario y métricas.

Grilla especial para el 31 de diciembre y 1 de enero:

Para cubrir el bache de su programa estrella, Telefe diseñó un esquema alternativo que acompañe los festejos familiares sin exigir la atención continua que requiere una eliminación:

Miércoles 31 (Fin de Año): En lugar de las hornallas, el "canal de las pelotas" emitirá un especial musical , ideal para musicalizar el brindis y las reuniones en los hogares.

Jueves 1 (Año Nuevo): El programa de cocina regresaría a la pantalla, pero no con contenido original. Se emitiría una repetición de los mejores momentos, permitiendo que la competencia oficial se retome recién la semana próxima.

En fechas festivas, el consumo de televisión abierta en Argentina registra sus números más bajos del año debido a las celebraciones presenciales. Emitir un capítulo clave en esta fecha afectaría el promedio semanal del reality, algo que Telefe busca evitar para mantener su liderazgo frente a la competencia.