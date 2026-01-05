Noelia Marzol estalló contra una psicóloga que la juzgó como madre tras el video viral

noelia marzol

El punto central del enojo de Marzol no reside en la viralización del video en sí, sino en la ligereza con la que una experta en salud mental emitió un juicio de valor tan delicado sin conocimiento de causa. Para la bailarina, el accionar de la psicóloga fue una falta de respeto y un acto de irresponsabilidad pública.

“Que una licenciada esté diciendo o haciendo un diagnóstico de mi hija que esté asociado a abuso infantil por un video de 10 segundos sin conocer no solo el contexto, sino sin haber evaluado a mi hija y sin saber cómo es mi familia”, recriminó Noelia. En su mensaje, enfatizó que no permitirá que se instale una sospecha de tal calibre sobre su hogar.

Para cerrar, la artista reafirmó su postura frente a la exposición mediática, pero marcó un límite ético: “No me importa que difundan este video, lo publiqué yo y me chup... un huevo que lo publiquen en Japón si tienen ganas porque yo sé cuál es el contexto”. Sin embargo, reiteró que la actitud de la profesional le parece “muy apresurado, me parece imprudente, muy peligroso”.