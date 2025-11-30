A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity
El reality culinario sigue avanzando y la competencia tiene a todos los participantes rindiendo al máximo.
Las hornallas en MasterChef Celebrity están que arde. Los participantes siguen dándolo todo para poder continuar en la competencia y se enfrentan a nuevos desafíos que ponen a prueba su capacidad, creatividad y templanza.
Después de sufrir algunas modificaciones, el programa conducido por Wanda Nara y que se emite por Telefe, hace semanas que se mantiene y sigue saliendo al aire a partir de las 22 horas. Desde el inicio de esta edición, el ciclo tuvo varios cambios en su horario por decisión del canal, algo que supo desconcertar a los seguidores.
En cuanto al juego, el miércoles anunció su abandono Valu Cervantes, tras una gala de eliminación en la que Miguel Ángel Rodríguez y Andy Chango habían quedado al borde por sus performance pero se salvaron a último momento. Es que los jurados decidieron que la influencer, quien había confirmado su salida por cuestiones personales, ocupara el lugar de eliminado de la semana.
La salida de Valentina causó mucha tristeza tanto en sus compañeros como en el público, ya que era de las participantes más queridas del concurso.
La semana anterior, el programa tuvo su quinto eliminado: el músico Walas, quien debió colgar su delantal tras no convencer al jurado con su plato. Con Cervantes ya son seis las salidas.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes son los eliminados de MasterChef Celebrity hasta el momento
- Jorge “Roña” Castro
- Esteban Mirol
- Diego “Peque” Schwartzman
- Luis Ventura
- Walas
- Valentina Cervantes
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario