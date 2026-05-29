Tensión total en Gran Hermano: Yipio y Campanita protagonizaron una fuerte pelea en la casa

Sin intención de bajar el tono de la discusión, Campanita retrucó: "Por lo visto no sos coherente, no estás entendiendo". Pero Yipio volvió a insistir en su punto: "¿Pero cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Sos un adulto responsable. Tenés que entender que si estamos compitiendo por el presupuesto, la gente tiene que estar concentrada, estamos jugando por la comida".

La brasileña-paraguaya intentó justificar su actitud al asegurar: "Yo soy alegre, yo hablo fuerte y voy a seguir haciendo...". Sin embargo, la conversación terminó explotando definitivamente cuando Yipio respondió sin filtros: "Bueno, yo te mando a cerrar el orto, listo".

Antes de dar por terminado el enfrentamiento, Yipio volvió a remarcar que el problema venía desde hacía varios días: "Hace tres días que vengo hablando contigo y el límite no lo tenés. Todo lo tenés muy corrido".