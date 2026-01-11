A qué hora dan hoy domingo MasterChef Celebrity por Telefe
Por Por el Mundo, el reality culinario que conduce Wanda Nara tiene una nueva modificación horaria para la gala de este domingo.
Pese a las buenas cifras de audiencia, Telefe continúa introduciendo cambios en su programación, modificando días de las galas y horarios de MasterChef Celebrity, lo que por momentos desorienta a los fans.
El programa culinario conducido por Wanda Nara viene de semanas particulares, debido a las fiestas, con muchos cambios. Incluso los pasados dos miércoles no hubo gala debido a que coincidió con Nochebuena y fin de año.
Y para sorpresa de los seguidores, este sábado hubo una edición especial. El programa suele salir de domingo a jueves, con descansos los viernes y sábado, pero la decisión del canal de las pelotas vino a romper con esta rutina, generando una alegría para los fans.
Sin embargo, lo del sábado fue sin competencia, por lo que será este domingo cuando vuelvan a encenderse las hornallas para una nueva gala que se espera cargada de tensiones, con los participantes dejando todo para evitar recibir el tan doloroso delantal negro y ganarse la continuidad.
De todos modos, Telefe mantiene un pequeño cambio en su programación: este domingo MasterChef retrasa su horario y sale a las 22.15 horas, es decir, 15 minutos más tarde que su horario habitual.
La novedad de la semana pasada fue la llegada de Yanina Latorre al certamen, en reemplazo de Maxi López, quien regresaría después de la próxima gala de eliminación.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22.15 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
