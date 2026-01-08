Más cambios en Telefe: MasterChef Celebrity agrega un día extra a la programación
En medio de las constantes modificaciones que sufre el certamen culinario, esta vez los fans se sorprendieron por el agregado de un programa especial.
Las cocinas de MasterChef Celebrity continúan a full con la competencia, y luego de lo que fueron semanas con cambios en la programación por las fiestas, Telefe sorprendió a sus televidentes con otra modificación, pero esta vez para agregar una edición extra a la grilla.
Tal como el reality antecesor, La Voz Argentina, el culinario que conduce Wanda Nara suele salir en vivo de domingo a jueves, con descanso los viernes y sábado. Los miércoles 24 y 31 no hubo gala por coincidir con Nochebuena y fin de año, noches en la que se anticipaba un bajo encendido.
No fueron las únicas cancelaciones que hizo el canal de las pelotas a lo largo de la edición. En otras oportunidades, levantó programas por, por ejemplo, transmisiones deportivas o la cobertura de las elecciones legislativas.
Ahora, Telefe sorprende gratamente a los fans de MasterChef Celebrity ya que incorpora una edición especial este sábado.
Cuándo es el programa especial de MasterChef Celebrity
Telefe anunció que este sábado desde las 21 horas será "MasterChef Celebrity - edición especial". Promete un programa único con Wanda Nara, el jurado y los protagonistas de las cocinas, reaccionando a los momentos más destacados de la semana.
"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", anticipa la promoción de esta edición especial.
De momento sería solo por este sábado, aunque no se descarta que sea una propuesta que llegue para quedarse.
Como siempre, esta nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
