Más cambios en Telefe: MasterChef Celebrity agrega un día extra a la programación

Cuándo es el programa especial de MasterChef Celebrity

Telefe anunció que este sábado desde las 21 horas será "MasterChef Celebrity - edición especial". Promete un programa único con Wanda Nara, el jurado y los protagonistas de las cocinas, reaccionando a los momentos más destacados de la semana.

"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", anticipa la promoción de esta edición especial.

De momento sería solo por este sábado, aunque no se descarta que sea una propuesta que llegue para quedarse.

Como siempre, esta nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.