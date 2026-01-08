Sofía "La Reini" Gonet sorprendió en MasterChef con un look extremo: la reacción del jurado
La influencer volvió a quedar en el centro de la escena con un cambio de look tan extremo como inesperado.
Sofía Gonet, más conocida como "La Reini", sorprendió a sus seguidores al mostrar su radical cambio de look, inspirado en el reconocido jurado de MasterChef, Germán Martitegui. La sorpresa se hizo evidente desde el primer segundo. Apenas ingresó al estudio con su delantal blanco, una gorra que imitaba una cabeza sin pelo y un maquillaje prolijamente trabajado, la reacción fue inmediata.
Wanda Nara, conductora del ciclo, no pudo disimular su asombro y lanzó una frase que marcó el tono del momento: “¡Hay alguien nuevo!”. Las cámaras enfocaron a Gonet, que avanzó con total seguridad, consciente de que su imagen ya había logrado el primer objetivo: captar todas las miradas.
Luego, Sofi tomó rápidamente la palabra y explicó el concepto detrás de su estilismo. “Hoy soy Germán Martitegui”, anunció entre risas, dejando en claro que se trataba de un homenaje directo al chef del jurado. La referencia fue clara: la cabeza rapada, minimalista y contundente, una marca registrada del cocinero. Pero el guiño no terminó ahí.
“Es un homenaje para Martitegui y también para Moria, por su libro Memoria”, explicó, recordando la tapa de la autobiografía de la diva, donde posó completamente calva y convirtió esa imagen en un símbolo de libertad, ruptura y poder personal. Como si eso no fuera suficiente, remató la explicación con su habitual ironía: “Y tengo la estabilidad emocional de Furia de Gran Hermano. Soy la mezcla de esas tres personalidades”.
El estudio estalló en risas. El jurado, lejos de mostrarse incómodo, acompañó el clima lúdico del momento. Damián Betular fue uno de los primeros en reaccionar y definió el estilismo como “un lookazo”, mientras que Donato De Santis observaba con atención la performance.
Martitegui, destinatario principal del homenaje, no esquivó el comentario y lanzó un elogio que terminó de legitimar la apuesta estética: “Tiene una cara hermosa y es muy difícil que una chica luzca sin pelo”. La frase fue celebrada por Wanda, quien sumó: “Hay que tener una cara increíble como la tuya para llevarlo así. Te queda espectacular”.
La Reini decidió llevar el concepto hasta el final y lo integró también a su actitud durante el desafío culinario. Cuando le tocó representar el pecado capital de la soberbia, se quitó el delantal antes de presentar su plato y sentenció con teatralidad: “Esto me lo saco, no lo necesito”. El gesto, exagerado y provocador, reforzó la idea de personaje que viene construyendo gala tras gala.
