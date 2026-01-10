A qué hora dan hoy sábado MasterChef Celebrity en Telefe
Para sorpresa de los fans, el reality culinario que conduce Wanda Nara tiene este sábado un programa especial.
Telefe sorprendió a los seguidores de MasterChef Celebrity y este sábado las cocinas vuelven a encenderse de forma inédita, con una edición especial que promete revelar secretos y detalles del reality culinario del momento.
El programa que conduce Wanda Nara suele salir en vivo de domingo a jueves, con descanso los viernes y sábado. Como parte de los cambios que suele introducir el canal de las pelotas, los miércoles 24 y 31 no hubo gala por coincidir con Nochebuena y fin de año, noches en la que se anticipaba un bajo encendido.
No fueron las únicas cancelaciones que hizo el canal de las pelotas a lo largo de la edición. En otras oportunidades, levantó programas por, por ejemplo, transmisiones deportivas o la cobertura de las elecciones legislativas.
Ahora, Telefe sorprende gratamente a los fans de MasterChef Celebrity ya que incorpora una edición especial este sábado: será "MasterChef Celebrity - edición especial", que se podrá ver desde las 21 horas.
De acuerdo con el anuncio, el canal promete un programa único con Wanda Nara, el jurado y los protagonistas de las cocinas, reaccionando a los momentos más destacados de la semana.
"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", anticipa la promoción de esta edición especial.
De momento sería solo por este sábado, aunque no se descarta que sea una propuesta que llegue para quedarse.
Cómo ver en vivo MasterChef Celebrity - edición especial
Como siempre, esta nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
