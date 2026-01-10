A qué hora dan hoy sábado MasterChef Celebrity en Telefe

"Comentarios sin filtro, secretos de las estaciones y lo que nadie se animó a decir frente a los platos. Es el momento de descubrir la otra cara de la competencia", anticipa la promoción de esta edición especial.

De momento sería solo por este sábado, aunque no se descarta que sea una propuesta que llegue para quedarse.

Cómo ver en vivo MasterChef Celebrity - edición especial

Como siempre, esta nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe. Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.