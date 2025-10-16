A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity

El principal motivo de las alteraciones es la agenda deportiva del canal, ya que el martes, debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico, el reality de cocina salió al aire recién pasadas las 23 horas; mientras que el miércoles, el programa volvió a modificar su horario por a semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.

Aunque los televidentes deben estar atentos a la grilla, desde el canal aseguran que la competencia de cocina se mantiene, pero solo se emitirá una vez finalizados los encuentros futbolísticos. La cocina más famosa del país sigue encendida, aunque con horarios flexibles, y este jueves vuelve a salir al aire.

Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity

La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.