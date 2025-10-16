A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe se prepara para una nueva gala, en la que no se descartan sorpresas y polémicas.
El esperado regreso de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe se ha visto envuelto en polémica, no por la competencia culinaria en sí, sino por los constantes y sorpresivos cambios en su grilla de programación, algo que ya venía ocurriendo con La Voz Argentina y hasta Gran Hermano.
El reality, que volvió al aire el lunes para ocupar el exitoso prime time dejado por La Voz, ya sufrió varias modificaciones en sus primeras tres emisiones, generando confusión entre la audiencia.
La nueva temporada mantiene su equipo estelar: Wanda Nara en la conducción y el ya icónico jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.
Además, el reality culinario presenta un elenco de concursantes renovado y heterogéneo, que incluye a figuras como Cachete Sierra, Maxi López, Emilia Attias, Luis Ventura, La Joaqui, el "Peque" Schwartzman, Evangelina Anderson, y el "Turco" Husaín, entre otros.
El principal motivo de las alteraciones es la agenda deportiva del canal, ya que el martes, debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina contra Puerto Rico, el reality de cocina salió al aire recién pasadas las 23 horas; mientras que el miércoles, el programa volvió a modificar su horario por a semifinal del Mundial Sub-20 de Chile.
Aunque los televidentes deben estar atentos a la grilla, desde el canal aseguran que la competencia de cocina se mantiene, pero solo se emitirá una vez finalizados los encuentros futbolísticos. La cocina más famosa del país sigue encendida, aunque con horarios flexibles, y este jueves vuelve a salir al aire.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La tercera emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario