A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity: qué pasa en la gala de esta noche

Con el plantel de participantes nuevamente completo tras la repesca, el programa entra en una fase decisiva. La dinámica del certamen se mantiene bajo los pilares que lo convirtieron en un éxito: Wanda Nara sigue al frente del ciclo, aportando su carisma habitual, y el trío de expertos integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui no baja la guardia y mantiene la vara alta para quienes buscan llegar a la final.