A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity: qué pasa en la gala de esta noche
El programa que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe volverá a salir al aire, en lo que será "una noche escocesa". Enterate los detalles.
Luego de una intensa etapa de repechaje, MasterChef Celebrity (Telefe) retomó su curso habitual con el regreso de Maxi López. El exfutbolista se había ausentado temporalmente para viajar a Suiza, donde presenció la llegada de Lando, su cuarto hijo varón.
Con el plantel de participantes nuevamente completo tras la repesca, el programa entra en una fase decisiva. La dinámica del certamen se mantiene bajo los pilares que lo convirtieron en un éxito: Wanda Nara sigue al frente del ciclo, aportando su carisma habitual, y el trío de expertos integrado por Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui no baja la guardia y mantiene la vara alta para quienes buscan llegar a la final.
De esta manera, los cocineros que continúan en competencia deberán demostrar sus habilidades ante las nuevas y complejas consignas que propone la producción. En la noche de este jueves, se viene una "noche escocesa". ¿Quién irá a la gala de eliminación?
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes siguen en carrera en MasterChef Celebrity
-
Maxi López (quien regresó de Suiza tras el nacimiento de su hijo Lando).
Evangelina Anderson
-
La Joaqui
-
Marixa Balli
-
"Cachete" Sierra
-
Chino Leunis
-
Andy Chango
-
Miguel Ángel Rodríguez
-
Susana Roccasalvo
-
Ian Lucas
-
La Reini
-
Claudio "El Turco" Husaín
-
Rusherking (fue el primer ganador del repechaje el domingo pasado).
Esther Goris (reingresó en la gala del regreso de este lunes).
Emilia Attias (se quedó con el último cupo de regreso).
