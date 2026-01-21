Evangelina Anderson quedó expuesta en MasterChef por un comentario inesperado: "Olor a pedo"

El análisis técnico no tardó en llegar. Germán Martitegui fue contundente al señalar que el problema no era solo el aroma, sino la composición general del plato. “Está bañado en crema esto y visualmente es complicado de entender lo que vas a comer, aparece el hueso abajo del coliflor, es difícil aproximarse al plato y comerlo”, explicó. Damián Betular, por su parte, remarcó que la preparación “estaba bien a excepción del cordero”, justo el elemento central del desafío.

Con ese combo de observaciones, Evangelina Anderson quedó lejos del balcón y con una noche que seguramente recordará más por una frase desafortunada que por su desempeño culinario. En un certamen donde cada detalle cuenta, el episodio dejó en claro que en MasterChef no solo se juzga el sabor, sino también todo lo que rodea a un plato.