Evangelina Anderson quedó expuesta en MasterChef por un comentario inesperado: "Olor a pedo"
La modelo vivió una de sus noches más incómodas cuando una frase lanzada desde el balcón desvió la atención del jurado y puso el foco en el aroma de su preparación.
La gala de este martes en MasterChef Celebrity no fue una más para Evangelina Anderson. La participante, que venía intentando consolidarse en la competencia, quedó en el centro de la escena por una situación tan inesperada como incómoda. Más allá del resultado culinario, su plato terminó siendo recordado por un comentario que resonó en todo el estudio y generó risas, sorpresa y debate entre los presentes.
La devolución no llegó desde la mesa del jurado, sino desde el balcón, un espacio que suele funcionar como tribuna picante del programa. El encargado de lanzar la frase fue Claudio “El Turco” Husaín, quien observaba la degustación a distancia. Sin filtro y fiel a su estilo, soltó: “Hay olor a pedo”. El comentario cayó como una bomba en el estudio y rápidamente se apoderó del clima del programa.
El plato de Anderson consistía en unas chuletas de cordero acompañadas con crema de cebollas, roquefort y coliflor a la plancha, una combinación ambiciosa que ya había generado dudas antes de llegar a la mesa del jurado. Lejos de reaccionar con enojo, Evangelina optó por tomarse la situación con humor, aunque no dejó pasar la oportunidad de explicar el origen del aroma.
“Dice que hay olor a flatulencia porque tiene coliflor”, aclaró entre risas, al tiempo que deslizó que el exfutbolista buscaba “hundirlos desde el balcón”. La modelo intentó descomprimir el momento, consciente de que la frase ya se había instalado como uno de los momentos virales de la noche. Más allá del comentario, Anderson reconoció que el desafío tenía una dificultad extra para ella.
Vegetariana desde chica, admitió que no tiene experiencia trabajando con carne y que eso jugó en su contra. Además, asumió un error clave en la estrategia: no haber pedido a nadie que probara el plato antes de presentarlo. “Al no probar la carne… todo puede pasar”, confesó, evidenciando autocrítica y nerviosismo.
El análisis técnico no tardó en llegar. Germán Martitegui fue contundente al señalar que el problema no era solo el aroma, sino la composición general del plato. “Está bañado en crema esto y visualmente es complicado de entender lo que vas a comer, aparece el hueso abajo del coliflor, es difícil aproximarse al plato y comerlo”, explicó. Damián Betular, por su parte, remarcó que la preparación “estaba bien a excepción del cordero”, justo el elemento central del desafío.
Con ese combo de observaciones, Evangelina Anderson quedó lejos del balcón y con una noche que seguramente recordará más por una frase desafortunada que por su desempeño culinario. En un certamen donde cada detalle cuenta, el episodio dejó en claro que en MasterChef no solo se juzga el sabor, sino también todo lo que rodea a un plato.
