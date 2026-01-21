Rating: MasterChef Celebrity lideró el martes y marcó el pulso del prime time televisivo
Con el regreso de Emilia Attias tras el repechaje, el reality de Telefe volvió a imponerse con comodidad en una jornada donde El Zorro, El Encargado y LAM también se destacaron.
La televisión abierta tuvo un martes con números claros y un dominador definido. MasterChef Celebrity volvió a ser lo más visto del día y confirmó su liderazgo en el prime time de Telefe, impulsado por un programa cargado de expectativa: el regreso de Emilia Attias a la competencia luego de imponerse en la instancia de repechaje. El reality gastronómico no solo encabezó la grilla de su canal, sino que también se ubicó por encima del resto de las señales abiertas.
Según los datos de audiencia del martes 20 de enero, alcanzó los 10.5 puntos de rating, consolidándose como el ciclo más visto de Telefe en la jornada. A continuación se ubicó MasterChef Celebrity II, con 8.6, mientras que Pasapalabra completó el podio interno del canal con 7.0 puntos. Los números reflejan la fortaleza del formato y la fidelidad del público, incluso en una etapa avanzada del certamen.
El regreso de Emilia Attias fue uno de los grandes atractivos de la noche. La actriz volvió a ponerse el delantal blanco tras ganar el repechaje y se reencontró con sus compañeros en una instancia clave del juego, lo que despertó un marcado interés entre los televidentes. Ese condimento emocional, sumado a la dinámica habitual del programa, fue determinante para que el reality se mantuviera en lo más alto.
En El Trece, El Zorro volvió a liderar la pantalla con 4.0 puntos, ratificando su buen rendimiento en el horario. Muy cerca quedó El Encargado, la ficción protagonizada por Guillermo Francella, que marcó 3.7 y compartió esa cifra con Mediodía Noticias. Más atrás se ubicó el ciclo cinematográfico El mundo del espectáculo: “Asesino sin memoria”, con 3.4 puntos, completando una noche pareja pero lejos de competir con Telefe.
América TV también tuvo motivos para celebrar. LAM, el histórico programa conducido por Ángel de Brito, fue lo más visto del canal con 3.0 puntos, imponiéndose en el prime time frente a Bendita. Detrás quedaron Sálvese quien pueda, con 2.5, e Intrusos, que registró 2.2. La performance de LAM volvió a confirmar su vigencia y su capacidad para captar audiencia en un segmento altamente competitivo.
En El Nueve, Bendita lideró la señal con 2.7 puntos, seguido por Telenueve al mediodía (2.1) y Telenueve central (1.8). Por su parte, la TV Pública mostró números más modestos: Se siente Argentina y su edición nocturna alcanzaron 0.7, mientras que otros ciclos informativos y magazines se movieron entre 0.1 y 0.2.
Rating: todos los números de este martes 20 de enero
El top five
- Masterchef Celebrity 10.5
- Masterchef Celebrity II 8.6
- Pasapalabra 7.0
- Telefe noticias 6.1
- Bahar, El noticiero de la gente y La traición 5.7
Los promedios
- Telefe 6.0
- El Trece 2.9
- América TV 2.0
- El Nueve 1.6
- TV Pública 0.2
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario