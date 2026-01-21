Rating: MasterChef Celebrity lideró el martes y marcó el pulso del prime time televisivo

La televisión abierta tuvo un martes con números claros y un dominador definido. MasterChef Celebrity volvió a ser lo más visto del día y confirmó su liderazgo en el prime time de Telefe, impulsado por un programa cargado de expectativa: el regreso de Emilia Attias a la competencia luego de imponerse en la instancia de repechaje. El reality gastronómico no solo encabezó la grilla de su canal, sino que también se ubicó por encima del resto de las señales abiertas.