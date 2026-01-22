"Paco": el escatológico nombre que Luck Ra le puso a su plato en MasterChef Celebrity
Con bombos y platillos, ambos intérpretes decidieron agregarle una pizca de humor a su participación más reciente en el reality show culinario de Telefé.
El equipo conformado por Luck Ra y La Joaqui logró sumar un punto en la competencia de MasterChef Celebrity, pero no tanto por el sabor de su plato sino por el nombre que le puso: "Paco".
Ante la sorpresa de Wanda Nara, Luck Ra explicó que el nombre completo del plato es "Pa' coserse el c... para no ca... esta delicia", una frase que ya había causado su revuelo correspondiente a mediados de 2025, cuando la pronunció en "La Voz Argentina".
Como no podía ser de otro modo, el estudio de Telefé volvió a quedar en jaque y las risas no tardaron en escucharse.
"Para resumirlo le voy a decir Paco. Después hay otro que se llama 'Nuestra hermosa cita', y otros nombres", convino el intérprete ante la atenta mirada de Germán Martitegui, Damián Betular y Ximena Sáenz.
Pero, ¿qué es Paco? Se trata de una milanesa de pollo a la napolitana con puré, que quedó en el primer plano y se llevó algunos comentarios del jurado mientras Luck Ra y La Joaqui intentaban defender su uso de especias, panko y otros ingredientes.
Sofía Gonet llevó a Mernuel a MasterChef Celebrity
Otra participante que llamó la atención en la emisión del miércoles de MasterChef Celebrity fue Sofía Gonet, que llevó al streamer Mernuel como compañero de equipo y reavivió los rumores de romance entre ambos.
Gonet, más conocida como La Reini, fue de frente con su declaración de intenciones: "es gracioso porque están todos con sus seres queridos, nosotros es nuestra primera cita", reveló al presentar a su dupla.
"Nos tiramos unos fueguitos en historias y le dije primera cita, vení a cocinar conmigo a MasterChef", le contó La Reini a Wanda Nara, y la confesión no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.
