"Paco": el escatológico nombre que Luck Ra le puso a su plato en MasterChef Celebrity

Sofía Gonet llevó a Mernuel a MasterChef Celebrity

Otra participante que llamó la atención en la emisión del miércoles de MasterChef Celebrity fue Sofía Gonet, que llevó al streamer Mernuel como compañero de equipo y reavivió los rumores de romance entre ambos.

Gonet, más conocida como La Reini, fue de frente con su declaración de intenciones: "es gracioso porque están todos con sus seres queridos, nosotros es nuestra primera cita", reveló al presentar a su dupla.

"Nos tiramos unos fueguitos en historias y le dije primera cita, vení a cocinar conmigo a MasterChef", le contó La Reini a Wanda Nara, y la confesión no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.