A qué hora dan hoy jueves MasterChef Celebrity y cómo sigue el reality
El reality culinario de Telefe sigue con sus hornallas encendidas y con los "cocineros" sorprendiendo al público con sus platos. Cómo sigue la competencia.
La intensidad en las cocinas de MasterChef Celebrity siguen al máximo, y continúa este jueves, luego de que la temporada viviera uno de los momentos más dramático el miércoles con la cuarta gala de eliminación, que resultó en la salida del periodista Luis Ventura de la competencia.
La eliminación del histórico periodista de espectáculos se suma a las previas del tenista Peque Schwartzman, Esteban Mirol y Roña Castro, y a la renuncia de Valu Cervantes y Pablito Lescano.
Con el periodista ya fuera de juego, el reality de Telefe retoma su ritmo con una nueva y crucial jornada este jueves a las 22 horas, nuevamente conducida por Wanda Nara.
La vara de la exigencia se ha elevado drásticamente. Los concursantes restantes saben que la supervivencia depende ahora de la excelencia. Quienes porten el temido delantal negro deben concentrar su talento, precisión y creatividad para convencer al implacable jurado, compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los "cocineros" que siguen en carrera deberán enfrentar un nuevo desafío para sumar puntos en esta última cita de la semana. El objetivo sigue siendo urgente: lucirse para asegurar su permanencia y evitar quedar sentenciados en las cocinas más famosas del país.
De esta manera, las hornallas del programa de Telefe se vuelven a prender este jueves en el horario habitual de las 22 horas, con los últimos 20 cocineros en competencia.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este jueves, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario