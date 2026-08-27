Nico Vázquez se emocionó en Popstars al recordar a su hermano Santiago: "Los que se fueron siempre están"

En medio de la conversación, el conductor decidió compartir una parte de su propia historia. Se arremangó frente a las cámaras y mostró el tatuaje que lleva dedicado a Santiago.

“Mirá, acá lo tengo a mi hermano Santi”, le dijo a la participante mientras señalaba el diseño en su brazo.

Conmovido por la situación, Nico reflexionó sobre aquellos objetos, recuerdos o símbolos que permiten mantener cerca a las personas que ya no están físicamente.

“Siempre están igual con nosotros, pero está bueno recordarlos con algún objeto o historia para reforzarlo”, expresó.

La emoción continuó durante el programa y, posteriormente, una voz en off del propio conductor profundizó sobre la manera en la que aprendió a convivir con la ausencia de su hermano.

“Los que se fueron siempre están. Son presencias sutiles que nos acompañan permanentemente”, aseguró Vázquez.

La historia de Santiago Vázquez

Nico Vázquez habló de la muerte de su hermano Santiago

El momento inevitablemente remitió a uno de los episodios más dolorosos en la vida del actor y conductor. Santiago Vázquez murió el 16 de diciembre de 2016, a los 27 años, mientras se encontraba de vacaciones junto a amigos en Punta Cana, República Dominicana.

Santiago también había desarrollado una carrera como actor y tenía una fuerte presencia en las plataformas digitales. Además, mantenía una relación muy cercana con su hermano mayor, quien desde su fallecimiento lo recuerda públicamente en diferentes oportunidades.

La causa de su muerte fue una miocardiopatía hipertrófica, una enfermedad cardíaca congénita que provoca un engrosamiento anormal del músculo del corazón y que puede desarrollarse sin síntomas evidentes.

Los estudios realizados posteriormente determinaron que Santiago atravesaba un estado avanzado de la enfermedad sin haber presentado previamente señales que permitieran anticipar el desenlace.

Desde entonces, Nico encontró diferentes maneras de mantener viva su memoria. El tatuaje que mostró ahora en Popstars es una de ellas y, ante la historia de María Belén, adquirió un significado especial.

Así, lo que comenzó como la presentación de una participante terminó convirtiéndose en uno de los momentos más sensibles del certamen, con dos historias atravesadas por una misma manera de recordar a quienes ya no están físicamente.