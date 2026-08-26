Valentina Pergolini abandonó Popstars y se conoció el mega proyecto al que se suma

La periodista también explicó que la decisión de Valentina estaría vinculada con su deseo de continuar desarrollándose como actriz y con algunas diferencias surgidas durante su participación en el reality.

“Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir”, aseguró.

La joven había llegado al casting presencial con el número 2274, después de superar el primer filtro entre unas 3.000 concursantes. Para su audición frente a los coaches eligió cantar a capella “Baby One More Time”, uno de los grandes clásicos de Britney Spears.

Antes de conocer el resultado, Valentina había expresado su entusiasmo por la experiencia: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”. Cuando Nico Vázquez anunció los números de las seleccionadas, el 2274 apareció entre los elegidos y la joven celebró su clasificación.

Sin embargo, su paso por Popstars terminó siendo breve. Valentina ya tenía experiencia en el mundo artístico: debutó profesionalmente en el teatro musical con Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera, y continúa formándose en actuación, canto y danza.

Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne más de 50 mil seguidores en TikTok y comparte contenidos relacionados con maquillaje, baile y distintos aspectos de su vida cotidiana.