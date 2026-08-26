Valentina Pergolini abandonó Popstars y se conoció el mega proyecto al que se suma
La hija de Mario Pergolini había sido seleccionada entre miles de participantes. Sin embargo, decidió no continuar en el reality por otro proyecto artístico.
Valentina Pergolini se convirtió en la primera baja de Popstars a pocos días del comienzo del programa. La joven de 20 años había superado la primera etapa del casting multitudinario y conseguido un lugar entre las participantes seleccionadas, pero finalmente decidió abandonar la competencia.
La información fue revelada este miércoles en Los Profesionales con Flor (El Nueve), donde la periodista Naiara Vecchio explicó que la hija de Mario Pergolini recibió una convocatoria para participar de otro proyecto y optó por priorizar su carrera como actriz.
“Ella pasó la primera instancia, la eligieron los jurados. Pero ayer no la vimos... Es la primera baja de Popstars. Hay un mes y medio de grabaciones. Valentina Pergolini fue convocada por otros proyectos”, contó Vecchio.
El proyecto que hizo que Valentina Pergolini dejara Popstars
Según detalló la periodista, Pergolini ya había grabado En el Barro, la ficción producida por Sebastián Ortega, y formará parte de su tercera temporada.
“Ella grabó En el Barro con Sebastián Ortega, va a estar en la tercera temporada. Me dijo Pablo Culell, uno de los productores, que están grabando y siguen las grabaciones”, reveló Vecchio.
La periodista también explicó que la decisión de Valentina estaría vinculada con su deseo de continuar desarrollándose como actriz y con algunas diferencias surgidas durante su participación en el reality.
“Eligió por algunos desacuerdos o por tener más interés en apostar a su carrera como actriz, dejar Popstars, y por algunas diferencias con la producción... No va a seguir”, aseguró.
La joven había llegado al casting presencial con el número 2274, después de superar el primer filtro entre unas 3.000 concursantes. Para su audición frente a los coaches eligió cantar a capella “Baby One More Time”, uno de los grandes clásicos de Britney Spears.
Antes de conocer el resultado, Valentina había expresado su entusiasmo por la experiencia: “Siento que acá hay mucha energía linda. Vinieron un montón de chicas por lo mismo y estoy supercontenta”. Cuando Nico Vázquez anunció los números de las seleccionadas, el 2274 apareció entre los elegidos y la joven celebró su clasificación.
Sin embargo, su paso por Popstars terminó siendo breve. Valentina ya tenía experiencia en el mundo artístico: debutó profesionalmente en el teatro musical con Despertar de Primavera, dirigida por Fernando Dente en el Teatro Ópera, y continúa formándose en actuación, canto y danza.
Además, mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde reúne más de 50 mil seguidores en TikTok y comparte contenidos relacionados con maquillaje, baile y distintos aspectos de su vida cotidiana.
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