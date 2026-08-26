Entró a Popstars tras su paso por La Voz Argentina e hizo una confesión que conmovió a Ángela Torres
Florencia Ronconi regresó a la televisión para intentar cumplir nuevamente su sueño musical. Antes de su presentación en Popstars, recordó un momento personal muy difícil.
Florencia Ronconi volvió a enfrentarse a un jurado de televisión después de su experiencia en La Voz Argentina. Esta vez, la cantante se presentó en Popstars y sorprendió a todos antes de comenzar su actuación con una historia personal que tuvo como protagonista a Ángela Torres.
La participante aprovechó el encuentro para contarle a la artista que, después de recibir numerosos rechazos durante su carrera, llegó a pensar seriamente en abandonar su objetivo de dedicarse a la música.
“Me dijeron que no muchísimas veces. Traté de nunca rendirme y en una época de mi vida casi que lo hago con una depresión enorme. Y vi un video tuyo y no me rendí”, relató Ronconi.
La cantante explicó que aquel contenido de Torres llegó en un momento especialmente complicado y que terminó siendo un impulso para continuar con su camino artístico. “Estoy muy feliz de estar acá y estoy muy orgullosa de no haberme rendido porque, ¡mirá hasta dónde llegué!”, agregó, con evidente emoción.
El abrazo entre Florencia Ronconi y Ángela Torres
La confesión generó una inmediata reacción en Ángela Torres. La integrante del jurado se levantó de su lugar y se acercó a Ronconi para abrazarla. “Abracito de las que nos costó mucho. Te quiero, mi amor, mucha suerte, disfrutalo ahora, disfrutá tu momento”, le expresó Torres.
El momento marcó uno de los pasajes más emotivos de la presentación y permitió conocer una historia hasta entonces desconocida sobre el vínculo entre ambas artistas.
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