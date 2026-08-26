Florencia, la artista callejera sanjuanina que la rompió en Popstars: cantó a Mon Laferte

Durante su presentación, Florencia contó que es cantante y compositora y explicó cómo fue desarrollando su carrera lejos de los escenarios tradicionales. “Soy cantante y compositora de la provincia de San Juan. Soy artista callejera, así que ando por los subtes, por los trenes, por la calle, por todos los escenarios que la vida me presenta”, relató frente al jurado.