Florencia, la artista callejera sanjuanina que la rompió en Popstars: cantó a Mon Laferte
Florencia Micaela Gutiérrez llegó al reality de Telefe con una historia de esfuerzo y música en las calles, trenes y subtes.
Florencia Micaela Gutiérrez llegó a Popstars con una historia muy particular: antes de enfrentarse al jurado del reality, construyó su camino como cantante en las calles, los trenes y los subtes. La artista sanjuanina se animó a dar el salto a la televisión y consiguió lo que buscaba: avanzar a la próxima instancia del programa.
Durante su presentación, Florencia contó que es cantante y compositora y explicó cómo fue desarrollando su carrera lejos de los escenarios tradicionales. “Soy cantante y compositora de la provincia de San Juan. Soy artista callejera, así que ando por los subtes, por los trenes, por la calle, por todos los escenarios que la vida me presenta”, relató frente al jurado.
Los nervios, como era de esperar, también aparecieron antes de una actuación que podía cambiar su recorrido artístico. “Me transpiran las manos, no sé cómo reaccionar”, confesó la joven antes de comenzar a cantar.
Florencia eligió un tema de Mon Laferte para su audición en Popstars
Para intentar conquistar al jurado, la sanjuanina eligió “Tu falta de querer”, uno de los grandes éxitos de Mon Laferte. La interpretación fue suficiente para conseguir el visto bueno y continuar en competencia. Una vez terminada la presentación, Nicki Nicole no dudó a la hora de darle su devolución.
“Me encantó”, expresó la jurado. La confirmación llegó poco después: Florencia, identificada durante el proceso como la participante número 2516, consiguió avanzar a la siguiente etapa de Popstars, donde continúa buscando un lugar en la nueva banda femenina que surgirá del reality.
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