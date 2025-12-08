A qué hora dan hoy lunes feriado MasterChef Celebrity
El reality culinario de Telefe, conducido por Wanda Nara, tiene este lunes una noche diferente.
Las hornallas de MasterChef Celebrity siguen encendidas y la tensión aumenta, ya que tras la emotiva despedida de Alex Pelao en la última gala de eliminación, la competencia continúa este lunes, a pesar de que el calendario marca un feriado nacional en Argentina.
La expectativa sobre si Telefe mantendría el programa al aire en medio del asueto era alta, ya que el canal suele suspender emisiones por temor a la baja de rating durante épocas de descanso extendido y posible éxodo turístico.
Sin embargo, el programa, que se mantiene en la grilla a partir de las 22:00 horas, tendrá a los participantes luchando por no quedar en la cuerda floja, enfrentándose a nuevos desafíos que pondrán a prueba su creatividad, templanza y capacidad culinaria frente al exigente jurado: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.
La salida de Alex Pelao es la séptima de la edición, luego de eliminaciones que marcaron el termómetro de la competencia. Previamente se fue Valentina Cervantes pero por decisión propia, en un abandono que golpeó tanto a los concursantes como a los televidentes, ya que era de las participantes más queridas.
Ahora, el grupo restante deberá darlo todo para evitar un nuevo delantal gris y asegurar su lugar en el reality, en una noche donde cada error puede ser definitivo. Las cocinas siguen encendidas rumbo al martes de última chance y a la gala de eliminación del próximo miércoles.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este lunes desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
