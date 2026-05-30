Reconciliados en Inglaterra: la foto que eligió Pampita para mostrar su buen momento con Martín Pepa

En dicha toma, la exjurado del bailando aparece retratada con una enorme sonrisa de cara a una emblemática puerta de color rojo, una postal que encendió las alarmas de los internautas que siguen el minuto a minuto de la pareja. Lejos de apaciguar las aguas, horas más tarde el empresario redobló la apuesta al publicar una selfie nocturna en la que se los ve a ambos acaramelados y distendidos, terminando de validar de forma fáctica las versiones sobre una reconciliación consumada.

La repercusión de la foto de Pampita en la TV

Como era de esperarse, la novedad cobró centralidad en la mesa de "LAM", ciclo de espectáculos emitido por la pantalla de América TV. En esta oportunidad, el panel estuvo comandado por Denise Dumas —quien asumió la conducción temporal debido al periodo de vacaciones de Ángel de Brito— y se encargó de pormenorizar el presente de los protagonistas. La revelación se introdujo mediante un juego de intrigas que atrapó a la audiencia del canal: “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, lanzaron al aire.

Minutos después, el panelista Pepe Ochoa le puso nombre y apellido al enigmático, haciendo hincapié en el hermetismo que venían manteniendo los involucrados respecto a su situación sentimental. “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”, precisaron en el piso del programa de chimentos.

De acuerdo a los datos vertidos en el living del show, los novios se encuentran aprovechando una pausa en sus agendas para recorrer Inglaterra, guarecidos de sus obligaciones cotidianas y de la incesante exposición ante las cámaras. Al respecto, Ochoa sumó precisiones sobre la logística del reencuentro: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”.

pampita pepa

En el transcurso del debate, el staff de periodistas rememoró que el factor geográfico y la lejanía física se constituyeron como las principales trabas que debió capear la pareja en el último tiempo. Pese a todo, el sentimiento mutuo fue más fuerte que las complicaciones operativas y los motivó a darse una nueva oportunidad. “Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, describieron minuciosamente sobre los idas y vueltas de las tratativas amorosas.

Antes de que salieran a la luz estos registros fotográficos, ni la conductora ni el empresario habían arrojado pistas concretas en el terreno público que dieran cuenta de una vuelta. Por este motivo, las postales europeas marcaron un quiebre definitivo en la historia, transformando en certeza lo que hasta hace poco se manejaba como un mero trascendido de pasillo.

Desde mediados de mayo, fecha en la que Pampita había vuelto a deslizar comentarios sobre su realidad afectiva, la morocha ya había sugerido que el lazo seguía vivo y que persistían los deseos de pelear por el noviazgo, sin importar las barreras que impone un vínculo a la distancia.