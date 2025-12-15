A qué hora dan hoy lunes MasterChef Celebrity y qué pasa en el programa
El reality de cocina vuelve a la pantalla de Telefe tras levantar la emisión de este domingo y los participantes se enfrentan a un nuevo desafío.
Este lunes, MasterChef Celebrity vuelve a salir al aire y los participantes deberán enfrentar nuevos desafíos. El reality culinario canceló su emisión de domingo porque Telefe era el encargado de transmitir los Martín Fierro de streaming, por lo que programación se vio afectada.
El episodio que debía salir ayer iba a continuar con la “semana especial” inspirada en los Juegos Olímpicos, una de las propuestas temáticas que más divirtió a la gente. En esta instancia, los participantes buscaban conservar el delantal blanco, evitando el delantal gris que los lleva a la gala de última chance.
Los famosos que debían cocinar eran Ian Lucas, Evangelina Anderson, el “Chino” Leunis, Emilia Attias, Susana Roccasalvo, “Cachete” Sierra, Julia Calvo y Sofi “La Reini” Gonet, todos aún en carrera dentro del certamen.
En el último programa que salió al aire, el pasado jueves, los participantes se enfrentaron en cuatro duelos directos, donde el mejor plato obtenía un lugar en el balcón. La consigna fue comida de cancha, y las parejas fueron definidas por Marixa Balli, quien tuvo un rol clave al elegir los cruces.
A qué hora y cómo ver en vivo MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este domingo, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
Quiénes dijeron adiós a MasterChef hasta el momento
- Jorge "La Roña" Castro (Exboxeador)
- Esteban Mirol (Periodista)
- Diego "Peque" Schwartzman (Extenista)
- Luis Ventura (Periodista)
- Walas (Músico, integrante de la banda Massacre)
- Alex Pelao (Humorista e influencer)
- Eugenia Tobal (Actriz) - Fue la última eliminada hasta la fecha (gala del miércoles 10 de diciembre).
