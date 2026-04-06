Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil, habló de su encuentro con Juan Darthés

Por su parte, Juan Darthés reside en Brasil cumpliendo una condena de 6 años de prisión por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardín. Actualmente, el actor se encuentra bajo un régimen semiabierto, una modalidad que le otorga el beneficio de salidas diarias para cumplir con tareas laborales o académicas, con la estricta condición de pernoctar en la unidad penitenciaria.

La mención a las oraciones por parte de su esposa no parece ser un dato aislado. Diversas versiones indican que, durante sus horas de libertad diurna, Darthés habría profundizado su vínculo con una iglesia evangélica, llegando incluso a desempeñarse como pastor dentro de dicha comunidad.

El testimonio de Páez, al reiterar que “Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después es que me aclara, soy la mujer de Juan Darthés, a él no lo vi”, refuerza la idea de que el círculo íntimo del actor ha adoptado la fe como un pilar fundamental en este periodo de reclusión y condena social, intentando tender puentes con otras figuras argentinas que atraviesan procesos judiciales en el exterior.