Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil, habló de su encuentro con Juan Darthés
Luego de regresar al país tras haber estado detenida en el país vecino, la abogada contó cómo fue su encuentro con el actor y su familia. Los detalles.
La abogada argentina Agostina Páez, quien recientemente cobró notoriedad mediática debido a sus problemas legales en territorio brasileño, ha vuelto a sacudir la opinión pública con una revelación sorprendente. Durante una entrevista en el programa Sería Increíble, transmitido por la plataforma OLGA, Páez detalló un encuentro fortuito y cargado de misticismo con María del Carmen Leone, la esposa del actor Juan Darthés.
El escenario del intercambio fue un establecimiento gastronómico en Brasil, país donde ambos residen actualmente bajo circunstancias judiciales complejas. Según el relato de la letrada de 29 años, el contacto se produjo de manera espontánea en un momento de vulnerabilidad personal.
"Estamos orando por vos": El mensaje de los Darthés. Páez describió la secuencia con precisión, señalando que el acercamiento ocurrió a la salida de un sanitario. En ese instante, una mujer la abordó con un mensaje de contenido religioso y apoyo moral. “Yo estaba en un bar y cuando salgo del baño, había una mujer afuera que me dice que estaban orando por mí. Me dice eso y después aclara que era la mujer de Darthés", relató la abogada ante los micrófonos de OLGA.
La conversación, aunque breve, dejó una huella profunda en la entrevistada por la identidad de quien emitía las palabras. Páez recordó la frase exacta que le propinó Leone: “Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después me aclara quien es. Yo a él no lo vi”. Este gesto de solidaridad espiritual por parte del entorno del actor subraya una faceta poco conocida de su presente en el país vecino.
El encuentro no es menor si se tiene en cuenta el contexto que atraviesan ambos protagonistas. Agostina Páez se encuentra bajo la lupa de la justicia de Río de Janeiro tras un escandaloso episodio en un bar del exclusivo barrio de Ipanema. Allí, fue detenida bajo la acusación de haber proferido insultos y realizado gestos de carácter racista contra el personal del lugar, un delito que en Brasil se procesa con extrema severidad.
Por su parte, Juan Darthés reside en Brasil cumpliendo una condena de 6 años de prisión por el abuso sexual de la actriz Thelma Fardín. Actualmente, el actor se encuentra bajo un régimen semiabierto, una modalidad que le otorga el beneficio de salidas diarias para cumplir con tareas laborales o académicas, con la estricta condición de pernoctar en la unidad penitenciaria.
La mención a las oraciones por parte de su esposa no parece ser un dato aislado. Diversas versiones indican que, durante sus horas de libertad diurna, Darthés habría profundizado su vínculo con una iglesia evangélica, llegando incluso a desempeñarse como pastor dentro de dicha comunidad.
El testimonio de Páez, al reiterar que “Me dice, 'hola Agustina, te he reconocido, quería venir a hablarte y decirte que estamos orando por vos, Fuerza'. Después es que me aclara, soy la mujer de Juan Darthés, a él no lo vi”, refuerza la idea de que el círculo íntimo del actor ha adoptado la fe como un pilar fundamental en este periodo de reclusión y condena social, intentando tender puentes con otras figuras argentinas que atraviesan procesos judiciales en el exterior.
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