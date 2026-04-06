Matías Mayer e Inés Estevez presentan "El último Gigante", la nueva película de Netflix
En una entrevista exclusiva con minutouno.com los actores revelaron cómo fue ponerse en la piel de Boris y Leti en el proceso de una familia disfuncional. Los detalles.
En el cine de Marcos Carnevale, el dolor suele tener una geografía propia. El claro ejemplo de esto es "El último gigante", donde ese mapa está trazado por las cicatrices del abandono. Si bien el regreso del padre (Oscar Martínez) es el motor que enciende el conflicto, el corazón palpitante de la nueva película de Netflix reside en la relación entre Leticia (Inés Estévez) y Boris (Matías Mayer). Es el retrato de una familia que no se destruyó, sino que se reconfiguró a la fuerza sobre los escombros de una partida que rompió la infancia de uno y la paz mental de la otra.
Leticia es la mujer que tuvo que criar a un adolescente mientras ella misma intentaba no desmoronarse. Boris es el hombre que se volvió adulto demasiado pronto para cuidar a una madre que, en su fragilidad, era su único norte. Entre ellos no hay solo amor filial; hay una fraternización que funciona como refugio para el consuelo del abandono. Son los sobrevivientes de un naufragio emocional que duró décadas y que hoy, ante la inminencia de la muerte del "Gigante", deben decidir si su refugio es lo suficientemente fuerte para resistir el perdón.
Un vínculo disfuncional pero inquebrantable
Lo que logran Inés Estevez y Matías Mayer en pantalla es una proeza de sutileza. No necesitan grandes discursos para mostrar el peso de los años compartidos en soledad. La relación es disfuncional, sí, marcada por reproches silenciosos y una protección casi asfixiante, pero es de una belleza devastadora. Es la prueba de que, cuando un padre se va, el que se queda se convierte en un universo entero. La estabilidad emocional de Leticia fue el precio que pagó para que el crecimiento de Boris, aunque herido, tuviera un lugar donde anclar.
Asimismo, es la química entre ambos actores lo que permite entender que el abandono no solo afecta al que se va, sino que redefine para siempre la identidad de los que se quedan. Leticia y Boris son las dos caras de una misma moneda: el dolor de la espera y la rabia del olvido, transformados con el tiempo en un amor incondicional que es, al final del día, lo único que los mantiene en pie frente al rugido de las cataratas.
Tal es así que, en base al estreno del film que ya está disponible en Netflix, desde minutouno.com tuvimos la oportunidad de hablar a solas con Inés Estévez y Matías Mayer sobre el desafío de ponerle el cuerpo a esta historia tan potente. Durante la entrevista, los actores nos revelaron cómo fue el proceso de crear las bases de este vínculo tan particular, trabajando desde la memoria emotiva para construir una relación que se siente vivida, sufrida y, sobre todo, real con una base insostenible de egoísmo.
Ambos destacaron la importancia de mostrar que no existen las familias perfectas, sino aquellas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Nos contaron los pormenores de filmar en Misiones y cómo la inmensidad del paisaje ayudó a contrastar la intimidad de sus personajes. Una charla profunda sobre el perdón, el duelo y el amor que resiste, que sirve como el prólogo perfecto para entender por qué esta película nos enseña, finalmente, a decir adiós sin perdernos en el intento.
La entrevista completa con Inés Estévez y Matías Mayer
Perdonar a alguien es lo suficientemente fácil cuando existe, dentro de esa tabla incompleta, una pata que aún sostiene lo que se debilitó. Eso es lo que construyen Inés y Matías en "El último Gigante" con el regreso de Julián (Oscar Martínez) a sus vidas después de tantos años y, justo, cuando se ven expuestos a perdonar a alguien que les desencadenó un intenso mar de traumas. A lo largo de la historia, disponible en Netflix, hay una conexión que marca el ritmo y las bases, pero que no deja de ser una conexión rota.
Así fue cómo lo explicó el propio Matías Mayer en exclusiva con minutouno.com: "La verdad es que nuestro vínculo se dio muy naturalmente. Hubo algo de la complicidad natural de Inés y Matías que se lo prestaron un poco a los personajes. Y si, quizás, encaramos desde las primeras reuniones donde charlamos mucho a los personajes de que había un vínculo más fraternal, si se quiere, por las circunstancias de este vínculo, de cómo se dio, que hacía que hasta se hagan reclamos". Luego, el actor agregó: "Boris la cuida mucho a ella, es como una relación medio tóxica por momentos. Pero también está esa complicidad e imperfección que, para mi, le da algo lindo".
"Es muy cálida la relación. Es un vínculo casi fraterno. Esa madre es una madre muy inmadura, que ha sido madre antes de saber cómo se hacía y nunca lo aprendió del todo bien. Sin embargo, es un personaje que tiene cierta sabiduría, tiene gestos muy nobles, es muy íntegra. También tiene algo infantil que hace que este hijo termine siendo una figura fraterna para ella, por momentos", continuó Inés Estevez. Por otro lado, también explicó: "No obstante, ella torpemente se ha hecho cargo toda la vida de este hijo y esto refleja el caso de tantas madres que han sido madres muy jóvenes, que han maternado solas y que son imperfectas como todos los seres humanos".
A su vez, durante su exclusiva con este medio, los actores también contaron cómo fue el proceso de crear a Boris y a Leti, así como establecer una historia marcada por un proceso de duelo, muerte y perdón, las tres claves en las que se basa esta película. Por su parte, también decidieron jugar con minutouno.com revelando distintos conceptos de la cinta en torno a las decisiones que toman sus propios personajes. No te pierdas la nota completa en el video.
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