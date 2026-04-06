Matías Mayer e Inés Estevez presentan "El último Gigante", la nueva película de Netflix

Ambos destacaron la importancia de mostrar que no existen las familias perfectas, sino aquellas que hacen lo que pueden con lo que tienen. Nos contaron los pormenores de filmar en Misiones y cómo la inmensidad del paisaje ayudó a contrastar la intimidad de sus personajes. Una charla profunda sobre el perdón, el duelo y el amor que resiste, que sirve como el prólogo perfecto para entender por qué esta película nos enseña, finalmente, a decir adiós sin perdernos en el intento.

La entrevista completa con Inés Estévez y Matías Mayer

Perdonar a alguien es lo suficientemente fácil cuando existe, dentro de esa tabla incompleta, una pata que aún sostiene lo que se debilitó. Eso es lo que construyen Inés y Matías en "El último Gigante" con el regreso de Julián (Oscar Martínez) a sus vidas después de tantos años y, justo, cuando se ven expuestos a perdonar a alguien que les desencadenó un intenso mar de traumas. A lo largo de la historia, disponible en Netflix, hay una conexión que marca el ritmo y las bases, pero que no deja de ser una conexión rota.

Así fue cómo lo explicó el propio Matías Mayer en exclusiva con minutouno.com: "La verdad es que nuestro vínculo se dio muy naturalmente. Hubo algo de la complicidad natural de Inés y Matías que se lo prestaron un poco a los personajes. Y si, quizás, encaramos desde las primeras reuniones donde charlamos mucho a los personajes de que había un vínculo más fraternal, si se quiere, por las circunstancias de este vínculo, de cómo se dio, que hacía que hasta se hagan reclamos". Luego, el actor agregó: "Boris la cuida mucho a ella, es como una relación medio tóxica por momentos. Pero también está esa complicidad e imperfección que, para mi, le da algo lindo".

el último gigante

"Es muy cálida la relación. Es un vínculo casi fraterno. Esa madre es una madre muy inmadura, que ha sido madre antes de saber cómo se hacía y nunca lo aprendió del todo bien. Sin embargo, es un personaje que tiene cierta sabiduría, tiene gestos muy nobles, es muy íntegra. También tiene algo infantil que hace que este hijo termine siendo una figura fraterna para ella, por momentos", continuó Inés Estevez. Por otro lado, también explicó: "No obstante, ella torpemente se ha hecho cargo toda la vida de este hijo y esto refleja el caso de tantas madres que han sido madres muy jóvenes, que han maternado solas y que son imperfectas como todos los seres humanos".

A su vez, durante su exclusiva con este medio, los actores también contaron cómo fue el proceso de crear a Boris y a Leti, así como establecer una historia marcada por un proceso de duelo, muerte y perdón, las tres claves en las que se basa esta película. Por su parte, también decidieron jugar con minutouno.com revelando distintos conceptos de la cinta en torno a las decisiones que toman sus propios personajes. No te pierdas la nota completa en el video.