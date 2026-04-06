"Love Story": la serie de Disney+ sobre John F. Kennedy JR que reaviva el romance más influyente de la política

Hay amores que nacen con el peso de una corona invisible y mueren bajo el estrépito de una tragedia que el mundo se niega a olvidar. Disney+ estrenó "Love Story", y lo que en principio podría haber parecido un drama biográfico más, se reveló como la pieza de orfebrería narrativa más importante del año. La serie no solo rescata del archivo la figura de "John-John" y la etérea Carolyn Bessette, sino que le devuelve al espectador esa pasión eléctrica y esa química devastadora que los convirtió en los dueños de Manhattan y en los príncipes rotos de una era.