"Love Story": la serie de Disney+ sobre John F. Kennedy JR que reaviva el romance más influyente de la política
Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly protagonizan la historia de John F. Kennedy JR que es furor. Los detalles sobre este romance tan influyente.
Hay amores que nacen con el peso de una corona invisible y mueren bajo el estrépito de una tragedia que el mundo se niega a olvidar. Disney+ estrenó "Love Story", y lo que en principio podría haber parecido un drama biográfico más, se reveló como la pieza de orfebrería narrativa más importante del año. La serie no solo rescata del archivo la figura de "John-John" y la etérea Carolyn Bessette, sino que le devuelve al espectador esa pasión eléctrica y esa química devastadora que los convirtió en los dueños de Manhattan y en los príncipes rotos de una era.
La producción logró algo magistral: colocar en el interés colectivo una historia que muchos daban por sentada. Pero aquí no hay estatuas de cera. Los protagonistas nos entregan una interpretación donde el deseo y la asfixia mediática bailan en una cuerda floja, recordándonos que detrás de las fotos de los paparazzi en Central Park, había dos personas intentando desesperadamente encontrarse mientras el mundo entero los observaba a través de una cerradura.
La anatomía de un final anunciado
La serie no esquiva el momento que partió el corazón de América: aquel 16 de julio de 1999. Sin embargo, Love Story se atreve a hurgar en las versiones cruzadas que durante años alimentaron el mito y el rencor familiar. De acuerdo con lo que plantea el guion, la narrativa se divide en dos trincheras emocionales tras el accidente aéreo frente a las costas de Martha's Vineyard:
- La versión Kennedy: La serie muestra cómo, desde el entorno del "clan", se instaló la idea de que Carolyn fue la responsable indirecta de la tragedia por demorar el vuelo, obligando a John a pilotar con una visibilidad nula. Es el retrato de una familia acostumbrada a proteger su linaje buscando culpables externos.
- La postura Bessette: Por otro lado, vemos la angustia de una familia que sostiene que John no tenía la experiencia necesaria para un vuelo nocturno en esas condiciones climáticas y que, además, una lesión previa en su tobillo podría haber afectado fatalmente su desempeño en los pedales del Piper Saratoga.
Entre el mito y el acuerdo económico
Más allá del romance idílico, la serie profundiza en el barro de la realidad. Love Story no teme mostrar los pormenores del conflicto legal que siguió a la muerte de la pareja y de Lauren, la hermana de Carolyn. La trama aborda el doloroso acuerdo económico que, según especialistas, derivó en una indemnización millonaria de los Kennedy hacia los Bessette para cerrar una herida que amenazaba con ventilar los trapos sucios de la pareja más fotografiada de la historia.
Lo que hace que esta serie sea irresistible es cómo utiliza la música, el diseño de vestuario (recreando ese estilo minimalista que Carolyn convirtió en ley) y la tensión dramática para hablarnos de la soledad en la cima. Es una historia sobre la presión de ser un Kennedy y la tragedia de ser la mujer que intentó amarlo sin perderse a sí misma en el intento.
Así es que Love Story triunfa porque nos recuerda que el amor verdadero, en ocasiones, es el más peligroso de los vuelos. La química de sus protagonistas es tan real que por momentos olvidamos que estamos ante una ficción. Disney+ logró que el mundo no solo hable de política, sino de esa "historia de amor" que terminó en el fondo del Atlántico, pero que sigue flotando en el imaginario popular como el último gran romance del siglo XX. Es, sin dudas, el viaje más intenso y necesario del streaming actual.
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