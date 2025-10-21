A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity: ¿cuál es el desafío esta vez?

Una nueva emisión de MasterChef Celebrity tendrá lugar este martes, luego de que el certamen culinario de Telefe despidiera a dos personas: Jorge "Roña" Castro, que fue el primer eliminado de la competencia por decisión del jurado en la gala de eliminación del pasado domingo; y Pablo Lescano, quien anunció su abandono voluntario del programa por tener otros compromisos laborales con la música, a pesar de haber sido salvado de la eliminación en esa misma gala.