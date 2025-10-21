A qué hora dan hoy martes MasterChef Celebrity: ¿cuál es el desafío esta vez?
El reality de Telefe ya tuvo sus dos primeras pérdidas: un eliminado y un abandono. ¿Qué sucederá este martes con el ciclo culinario? Todos los detalles.
Una nueva emisión de MasterChef Celebrity tendrá lugar este martes, luego de que el certamen culinario de Telefe despidiera a dos personas: Jorge "Roña" Castro, que fue el primer eliminado de la competencia por decisión del jurado en la gala de eliminación del pasado domingo; y Pablo Lescano, quien anunció su abandono voluntario del programa por tener otros compromisos laborales con la música, a pesar de haber sido salvado de la eliminación en esa misma gala.
Así las cosas, los participantes se enfrentarán en esta nueva jornada a un desafío que pareciera sencillo, pero no lo es, teniendo en cuenta la complejidad del certamen: milanesas con guarnición. Será toda una hazaña sorprender a los jueces en esta oportunidad, dado que -al ser una comida bien conocida- habrá que esmerarse para que el plato de cada uno se destaque del resto.
De esta manera, el reality de cocina tendrá su emisión este martes, con la conducción de Wanda Nara y la presencia infaltable de su prestigioso jurado: Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Por la pantalla del canal de las pelotas, el variado grupo de celebridades deberá demostrar una vez más su destreza en la cocina, en el horario habitual del certamen.
Cómo y a qué hora ver MasterChef Celebrity
La nueva emisión de MasterChef Celebrity se podrá ver este martes, desde las 22 horas, bajo la conducción de Wanda Nara, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, para que nadie se pierda la performance con sus coaches y la gran coronación del campeón de esta temporada.
