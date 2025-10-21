Rating: MasterChef Celebrity lidera el lunes y Buenas noches familia queda atrás

Este lunes 20 de octubre marcó el inicio de la segunda semana de MasterChef Celebrity, que comenzó con la ausencia de Pablo Lescano y la eliminación de Roña Castro. A pesar de que la expectativa era alta tras la primera emisión de la temporada y la final de La Voz Argentina, el reality conducido por Wanda Nara midió un promedio de 12,7 puntos de rating, 4,5 menos que en su debut.