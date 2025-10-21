Rating: MasterChef Celebrity lidera el lunes y Buenas noches familia queda atrás
El reality de Wanda Nara vuelve a imponerse como lo más visto del día, dejando en segundo plano a los ciclos de El Trece y consolidando el dominio de Telefe en el prime time.
Este lunes 20 de octubre marcó el inicio de la segunda semana de MasterChef Celebrity, que comenzó con la ausencia de Pablo Lescano y la eliminación de Roña Castro. A pesar de que la expectativa era alta tras la primera emisión de la temporada y la final de La Voz Argentina, el reality conducido por Wanda Nara midió un promedio de 12,7 puntos de rating, 4,5 menos que en su debut.
Pese a la leve caída, volvió a ubicarse como lo más visto del día gracias al ingreso de Walas, el histórico líder de Massacre, quien reemplazó a Lescano. Telefe segmenta su programación en dos tandas de MasterChef, y la segunda parte alcanzó 10 puntos, consolidando su liderazgo en la franja horaria.
El resto del Top Five del día estuvo completamente dominado por el canal: Pasapalabra, conducido por Iván de Pineda, alcanzó 8,3 puntos; Telefe Noticias quedó cuarto con 7,6; y El noticiero de la gente cerró el quinteto con 6,7 puntos. La jornada del lunes dejó en claro que Wanda y su reality continúan dominando el espectro televisivo en Argentina, mientras que los demás canales luchan por acercarse a los números del líder.
Rating del lunes: los más vistos de los otros canales
En cuanto a El Trece, la situación fue menos favorable. Buenas noches familia, con Guido Kaczka, obtuvo 5,5 puntos, cifra que, aunque estuvo por debajo de la media histórica del programa, le alcanzó para ser lo más visto del canal. El late night de Mario Pergolini, Otro día perdido, registró 4,5 puntos, lo que mantiene al ciclo lejos de competir por la franja de prime time contra Telefe.
Los otros canales presentaron cifras más modestas: en Elnueve, Bendita lideró con 3 puntos, seguido por Tele 9 Central con 2,9 y Bienvenidos a ganar con 2,2. En América, LAM alcanzó 3,8 puntos, mientras que Intrusos y Sálvese quien pueda quedaron empatados con 2,9 puntos. Por su parte, la TV Pública fue encabezada por Estamos en una con apenas 0,4 puntos, mientras que Net TV lideró con El señor de los cielos marcando 0,8, y Bravo cerró con Emprendi2, que obtuvo 0,2 puntos.
A nivel general, el canal de las tres pelotas se consolidó como el canal más visto del día, con un promedio de 7 puntos, 1,3 menos que la semana anterior, mientras que El Trece quedó segundo con 4,2. América superó a Elnueve en la media diaria, aunque durante el prime time ambos canales se encuentran muy parejos, con mínimas diferencias que reflejan la competencia constante por la audiencia.
