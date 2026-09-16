A qué hora empieza hoy la final de Gran Hermano Generación Dorada
El reality de Telefe llega a su desenlace definitivo. Sol Abraham y Yipio se disputan el primer puesto en una gala especial conducida por Santiago del Moro.
La expectativa en la pantalla chica llega a su punto máximo este miércoles con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Tras semanas de convivencia, estrategias y sucesivas galas de eliminación, el certamen consagrará a la gran ganadora de esta edición.
En la instancia decisiva, el mano a mano final por el título enfrentará a Sol Abraham y a Yisela "Yipio" Pintos, quienes buscarán convencer al público para quedarse con el primer lugar del reality.
Los días pasados fueron quedando atrás a Luana Fernández en el cuarto lugar y, recientemente, concretaron el tercer puesto de Charlotte Caniggia el pasado lunes, para que quede uno de los versus más esperados.
Horario de Gran Hermano Generación Dorada y cómo ver en vivo la gala final
La gran gala de cierre conducida por Santiago del Moro está prevista para emitirse desde las 22:15 por la pantalla de Telefe.
No obstante, desde la producción advirtieron que el horario de inicio exacto estará sujeto a la finalización de la emisión previa de Popstars, ciclo que en ocasiones suele extenderse más allá de su franja habitual, por lo que se recomienda a los seguidores mantenerse atentos al término del programa precedente.
La transmisión puede seguirse por Telefe y también existen alternativas para verla en vivo a través de internet.
Los espectadores que quieran seguir el programa desde un dispositivo conectado pueden hacerlo mediante diferentes servicios de televisión online: DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play.
Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano
La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:
- Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
- Esperar la respuesta automática del sistema.
- Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.
- Responder SI para confirmar y registrar el voto.
También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.
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