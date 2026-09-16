Yipio o Sol Abraham: cómo votar gratis a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada
Tras las salidas de Luana Fernández y Charlotte Caniggia, el reality show de Telefe llega a su esperada instancia decisiva.
La pantalla de Telefe vive este miércoles una de sus noches más convocantes con la gran final de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de semanas de intensa convivencia, polémicas y sucesivas galas de eliminación, el certamen de telerrealidad consagrará a su indiscutida ganadora.
Tras el cuarto puesto de Luana Fernández y, más recientemente, el tercer lugar obtenido por Charlotte Caniggia el pasado lunes; este miércoles llega el esperado versus para conocer a la nueva ganadora.
En el tramo final del juego, el cara a cara definitivo medirá las fuerzas entre Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos, las dos jugadoras que lograron llegar hasta el último día y que ahora dependen exclusivamente del voto telefónico del público para levantar el máximo trofeo.
Los detalles de la gala final de Gran Hermano Generación Dorada
Con la conducción de Santiago del Moro, la gala consagratoria está programada para salir al aire a partir de las 22:15 por la señal de Telefe.
De todos modos, vale consignar que el inicio formal del programa se encuentra condicionado por el desarrollo y el cierre de la emisión previa de Popstars, ciclo que en reiteradas ocasiones suele estirar su duración habitual.
Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano
La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:
- Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009.
- Esperar la respuesta automática del sistema.
- Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.
- Responder SI para confirmar y registrar el voto.
También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.
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