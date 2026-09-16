Yipio o Sol Abraham: cómo votar gratis a la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada

Cómo votar a la que querés que gane Gran Hermano

La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:

Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009 .

al número . Esperar la respuesta automática del sistema.

Escribir el nombre completo de la participante elegida, sin utilizar apodos.

Responder SI para confirmar y registrar el voto.

También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular.