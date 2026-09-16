Quién gana Gran Hermano Generación Dorada según la encuesta de Fefe Bongiorno

Por el contrario, el panorama que arroja la plataforma X muestra una inclinación más marcada hacia uno de los lados. En ese espacio, los porcentajes se modificaron de manera sustancial, posicionando a Sol con el 61% de las preferencias frente al 33% obtenido por Yipio, dejando el resto de los votos para otras opciones o indecisos.

Quién gana Gran Hermano Generación Dorada según la encuesta de Fefe Bongiorno

Con este escenario de encuestas cruzadas y con la conducción de Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, la última palabra la tendrá el público a través de sus sufragios para consagrar a la gran ganadora de la edición.