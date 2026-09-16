Quién gana Gran Hermano Generación Dorada según la encuesta de Fefe Bongiorno
A horas de conocer a la campeona del reality de Telefe, el reconocido analista compartió los resultados de sus tradicionales sondeos en redes sociales.
La expectativa por la gran final de Gran Hermano Generación Dorada llegó a su punto máximo y, como ocurre en cada gala decisiva, las proyecciones y encuestas de los analistas especializados se convirtieron en el centro de atención para los fanáticos.
En este escenario, el reconocido productor y analista Fefe Bongiorno publicó los resultados de los sondeos realizados en sus perfiles oficiales, anticipando un desenlace apasionante entre las dos finalistas: Sol Abraham y Yisela "Yipio" Pintos.
Los números difundidos por Bongiorno reflejan un contraste llamativo según la plataforma digital donde se midió el pulso del público, evidenciando que la definición por el voto telefónico será una de las más reñidas de los últimos tiempos.
La esperada gala comenzará este lunes desde las 22.15 por la pantalla de Telefe. La placa positiva continúa sumando votos hasta que Santiago del Moro confirme que se cierran los telénos.
Quien grana Gran Hermano Generación Dorada: pelea voto a voto en Instagram y ventaja en Twitter
De acuerdo con la encuesta impulsada por el analista en su cuenta de Instagram, el duelo se encuentra completamente polarizado y en una paridad extrema. El sondeo arrojó un empate técnico exacto: 48% de los votos para cada finalista, mientras que el restante 4% optó por la alternativa de que "no sabe".
Por el contrario, el panorama que arroja la plataforma X muestra una inclinación más marcada hacia uno de los lados. En ese espacio, los porcentajes se modificaron de manera sustancial, posicionando a Sol con el 61% de las preferencias frente al 33% obtenido por Yipio, dejando el resto de los votos para otras opciones o indecisos.
Con este escenario de encuestas cruzadas y con la conducción de Santiago del Moro en la pantalla de Telefe, la última palabra la tendrá el público a través de sus sufragios para consagrar a la gran ganadora de la edición.
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