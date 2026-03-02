A qué hora empieza hoy lunes la primera gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada
El reality más famoso del país se prepara este lunes para su primera gala de eliminación, con cinco participantes en placa.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa un lunes de máxima tensión, con la primera gala de eliminación de la edición 2026, tras un domingo que sacudió el tablero de la convivencia debido a que volvieron a abrirse las puertas para ingresos.
Luego de una gala especial marcada por el regreso inesperado de una protagonista y el debut de una cara nueva, el reality se prepara para su primera gala de eliminación este 2 de marzo, desde las 22.15 horas por Telefe, donde el público finalmente decidirá quién abandona la competencia.
La gran sorpresa del domingo fue el retorno de Daniela De Lucía. Tras haberse retirado días atrás por el fallecimiento de su padre, la jugadora decidió retomar su lugar, por lo que la producción canceló la búsqueda de un reemplazo para su cupo.
En contrapartida, quien sí se sumó al elenco original fue Carlota, quien ingresó formalmente para ocupar el lugar dejado por Divina Gloria tras su baja por motivos de salud (hipertensión).
Superada la incertidumbre horaria que generó la apertura de sesiones del Congreso el domingo, la programación de Telefe retoma su ritmo habitual para este lunes. Santiago del Moro conducirá la gala donde se conocerá al primer expulsado por el voto negativo de la gente.
Quiénes son los nominados de Gran Hermano Generación Dorada
- Brian
- Emanuel
- Lucero
- Sol
- Zilli
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22.15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
