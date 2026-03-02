La verdad detrás de la rara aparición de Jim Carrey: cuál fue su problema

La controversia escaló hasta alimentar antiguas teorías conspirativas que suelen circular en Reddit y TikTok. Estas versiones sugieren que el "auténtico" Carrey habría fallecido hace tiempo, siendo sustituido por un doble o un clon. Quienes sostienen este relato se basan en supuestas modificaciones en la estructura de su mandíbula, la forma de su nariz o incluso en una transición hacia una personalidad más serena y distante de sus años de mayor efervescencia.

jim carrey

Finalmente, cuando el debate sobre la identidad del actor parecía no tener retorno, se conoció la explicación real detrás del "nuevo rostro" de Carrey. El responsable de este impactante engaño visual fue el especialista británico Alexis Stone.

El artista de efectos visuales y maquillaje viralizó el proceso de creación de una máscara hiperrealista que utilizó para suplantar al protagonista de La Máscara durante la ceremonia. De esta manera, lo que parecía una transformación física radical o una conspiración de suplantación, resultó ser una intervención artística de altísima precisión que logró engañar tanto al público presente en París como a los millones de espectadores alrededor del mundo.