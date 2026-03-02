La verdad detrás de la rara aparición de Jim Carrey: cuál fue su problema
El actor reapareció irreconocible en París despertando todo tipo de teorías en redes sociales, pero oficialmente se confirmó la verdad. Los detalles.
La reciente aparición de una figura que emulaba a Jim Carrey en la 51ª edición de los Premios César en París se convirtió en el epicentro de un fenómeno digital sin precedentes. Lo que inicialmente se anunció como un tributo a la trayectoria del emblemático actor de 64 años en el histórico teatro L’Olympia, terminó derivando en un debate global sobre su identidad, su estética y hasta descabelladas teorías sobre su existencia.
El pasado 26 de febrero, el supuesto actor canadiense-estadounidense subió al escenario para recibir el César Honorífico. Sin embargo, su imagen física rompió con cualquier expectativa previa: lucía una cabellera extensa teñida de un negro intenso y facciones que el público describió rápidamente como "irreconocibles".
A pesar de las dudas visuales, el protagonista de la jornada logró cautivar al auditorio con una alocución pronunciada completamente en el idioma local. Haciendo gala de su característico sentido del humor, el intérprete interactuó con los presentes tras recibir una ovación de pie.
“¿Cómo estuvo mi francés? Casi mediocre, ¿verdad?”, bromeó el actor. Durante su intervención, también hizo mención a sus antepasados, señalando que sus raíces familiares en territorio francés tienen una antigüedad de aproximadamente tres siglos. No obstante, mientras el teatro aplaudía, en las plataformas digitales como X (antes Twitter) se gestaba una tormenta de especulaciones. Los usuarios no tardaron en manifestar su desconcierto con frases contundentes: “ya no parece Jim Carrey” y “no se le puede reconocer” fueron algunos de los comentarios más repetidos.
La apariencia del rostro, que muchos calificaron como "hinchada", dio pie a un abanico de hipótesis. Algunos sectores sugirieron que el comediante se había sometido a procedimientos estéticos drásticos para intentar recuperar una imagen juvenil. Otros, más audaces, llegaron a cuestionar si lo que se veía en pantalla era una máscara física.
La controversia escaló hasta alimentar antiguas teorías conspirativas que suelen circular en Reddit y TikTok. Estas versiones sugieren que el "auténtico" Carrey habría fallecido hace tiempo, siendo sustituido por un doble o un clon. Quienes sostienen este relato se basan en supuestas modificaciones en la estructura de su mandíbula, la forma de su nariz o incluso en una transición hacia una personalidad más serena y distante de sus años de mayor efervescencia.
Finalmente, cuando el debate sobre la identidad del actor parecía no tener retorno, se conoció la explicación real detrás del "nuevo rostro" de Carrey. El responsable de este impactante engaño visual fue el especialista británico Alexis Stone.
El artista de efectos visuales y maquillaje viralizó el proceso de creación de una máscara hiperrealista que utilizó para suplantar al protagonista de La Máscara durante la ceremonia. De esta manera, lo que parecía una transformación física radical o una conspiración de suplantación, resultó ser una intervención artística de altísima precisión que logró engañar tanto al público presente en París como a los millones de espectadores alrededor del mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario